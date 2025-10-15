Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) han estado distanciado, pero el tráiler de “Culpa nuestra”, la tercera y última película de la saga de Amazon Prime Video, deja claro que los sentimientos entre ellos no tardarán en resurgir tras su reencuentro en la boda de sus amigos. Definitivamente, el amor parece ser más fuerte que el rencor. No obstante, ¿realmente esta cinta marcará el final de la historia de los protagonistas?

La trilogía española dirigida por Domingo González y coescrita por Sofía Cuenca se basa en las novelas de Mercedes Ron. La escritora y comunicadora audiovisual argentina-española explicó que la tercera entrega presenta un tono más maduro, con unos protagonistas más adultos y ya inmersos en la vida laboral. “Ya venía explorando mucho todo el drama adolescente, entonces fue guay tener este cambio y este salto temporal”, dijo a eCartelera.

“Ya tenemos a un Nick que se encarga de la empresa. Tenemos a Noah, que acaba de terminar los estudios. Y que se enfrenten a problemas más serios, más reales, también es guay. Y al final, lo que van a descubrir es que se necesitan el uno al otro, a pesar de todo lo que ha pasado, y a pesar de todo el rencor que tienen. Y es bonito ver que tienen que llegar a perdonarse y ver si funciona”, agregó.

Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) se reencuentran en la boda de sus amigos en la película "Culpa Nuestra" (Foto: Amazon Studios)

¿“CULPABLES” TENDRÁ OTRA ENTREGA?

La película “Culpa nuestra”, que se estrena el 16 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video, revelará el final de la historia de amor de Noah y Nick, que probablemente sea similar al presentado en el tercer y último libro de la saga “Culpables”. (Cuidado, alerta de spoiler) La pareja logra superar sus problemas, las traiciones y otros obstáculos.

Nick y Noah deciden apostar por su amor y empiezan a reconstruir su relación para formar una familia. La historia termina con una boda y un embarazo. Pero Mercedes Ron no ha escrito más allá de ese momento. ¿Retomará la saga tras el éxito de las adaptaciones?

“Ha sido increíble. He podido conseguir lo que jamás imaginé que podía conseguir”, comentó al medio antes mencionado. “Ha sido un camino de mucho trabajo, de mucha ilusión, de vivir cosas únicas que sé que solamente van a pasar una vez. Me quedo con todo lo que me ha dado esta saga. Me conocen en el mundo entero gracias a estos libros y gracias a estas pelis”.

Sobre escribir un cuarto libro, señaló que aunque la idea ronda su mente, aún es muy pronto para retomar la historia de Noah y Nick. “Por ahora no”, aseguró. “Sé que hay muchas fans a las que les gustaría saber dónde están Nick y Noah después de este libro, pero por ahora yo creo que se queda bastante cerrado. Son tres libros muy extensos. Hay mucho drama, pasa de todo. Entonces, me gustaría dejarlos vivir felices todo lo que puedan. Pero nunca digas nunca”.

El futuro de Noah y Nick

No obstante, Mercedes Ron no descartó la idea de escribir un cuarto libro centrado en lo que sucedió con Nick y Noah tras su boda y empezar una nueva familia. De hecho, se ha imaginado cómo estarían dentro de veinte años.

“Los veo en su casita, con sus hijos. Los veo felices, pero manteniendo esa pasión que tienen. ¡Y se seguirán peleando, seguramente! Pero creo que ha quedado claro que se aman con locura y afrontarían los problemas que se vengan de la mejor manera posible. Pero creo que el drama lo van a dejar un poco atrás”, contó.