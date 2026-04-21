Netflix también incluye en su catálogo títulos populares de otras productoras. Si te gustan las historias de suspenso, “Cuestión de confianza” (“Trust” en su idioma original) te podría interesar. La película de 2025 protagonizada por Sophie Turner narra la historia de una actriz de Hollywood que se refugia en una cabaña aislada tras un escándalo mediático. El problema es que no está sola y debe enfrentarse a los intrusos peligrosos para sobrevivir.

El thriller de supervivencia dirigido por Carlson Young, conocida por interpretar a Tiffany Blake en “As the Bell Rings” y a Brooke Maddox en la serie “Scream”, se estrenó en cines de Estados Unidos el 22 de agosto de 2025 y recaudó más de 368 186 dólares bajo la producción de Twisted Pictures y distribución de Republic Pictures.

“Cuestión de confianza” ha recibido críticas mixtas. Sitios como Roger Ebert y Rotten Tomatoes, destaca la actuación de Turner frente a una narrativa que explora los horrores de la invasión de la privacidad en la era moderna.

Lauren Lane (Sophie Turner) debe luchar para sobrevivir tras el ataque de unos criminales en la película de suspenso "Cuestión de confianza" (Foto: Republic Pictures)

SINOPSIS DE “CUESTIÓN DE CONFIANZA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Cuestión de confianza”, “una famosa estrella de Hollywood, tras verse envuelta en un escándalo mediático, se retira a una cabaña remota, pero su refugio se transforma en un juego de supervivencia contra amenazas ocultas.”

El tráiler muestra que el agente de Lauren Lane exige conocer su ubicación y le ofrece protección, pero la protagonista insiste en que necesita estar sola. Poco después, un grupo de hombres llega hasta la cabaña con una misión clara, pero ella consigue esconderse justo a tiempo. No obstante, ese solo es el inicio de la pesadilla.

¿CÓMO VER “CUESTIÓN DE CONFIANZA”?

“Cuestión de confianza” estará disponible en Netflix a partir del viernes 24 de abril de 2026. Por lo tanto, para ver la película de suspenso solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “TRUST”

REPARTO DE “CUESTIÓN DE CONFIANZA”

Sophie Turner como Lauren Lane

Rhys Coiro como Darren

Billy Campbell como Peter

Peter Mensah como Kroft

Forrest Goodluck como Merg

Gianni Paolo como Marcus

Renata Vaca como Grace

Katey Sagal como Loretta

Milton Darnell Smith

Victor Oliveira

Katie Barberi como Ashley

Cal Butler como el Dr. Murphy

Iván Echeverri como Surgeon

Diego Guzmán

Dylan Price

Dylan Hall como Elliot

Kariana Karhu

Neve Koules como Anya

Santos Woge

Después del escandalo, Lauren Lane (Sophie Turner) decide alejarse de las cámaras y se refugia en una cabaña en la película de suspenso "Cuestión de confianza" (Foto: Republic Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “TRUST”?

“Cuestión de confianza”, que cuenta con Miles Koules, Ketura Kestin y Oren Koules como productores, tiene una duración de 90 minutos, es decir, 1 hora y 30 minutos.