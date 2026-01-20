La series sobre robos no son todas iguales. Y es que hay algunas con la capacidad de transformar un asalto convencional en un thriller psicológico que plantea diversos dilemas morales. Una de ellas es “Steal” (conocida en español como “El robo”), ficción protagonizada por Sophie Turner que llega al catálogo de Amazon Prime Video con una propuesta narrativa cargada de intriga. Así, ¿te gustaría sumar esta producción a tu lista de visualizaciones? Pues, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta de qué trata, cuándo se estrena, quiénes conforman su reparto y mucho más.

Vale precisar que el show televisivo fue creado y escrito por S. A. (Sotiris) Nikias, y se desarrolla a lo largo de 6 episodios.

Además, se sabe que Sam Miller dirige varios de sus capítulos y ejerce como productor ejecutivo, compartiendo labores de producción con Nuala O’Leary y Vivien Kenny.

LA SINOPSIS DE “STEAL”

La trama de “Steal” nos sumerge en un asalto millonario a los fondos de pensiones gestionados por la firma de inversión Lochmill Capital, donde trabaja nuestra protagonista, Zara (Sophie Turner).

La historia arranca en lo que parece ser un día de oficina cualquiera... hasta que un grupo de ladrones armados irrumpe en las instalaciones, toma como rehenes a los empleados y obliga a Zara y a su mejor amigo Luke (Archie Madekwe) a ejecutar sus órdenes dentro del sistema financiero de la compañía.

Es decir, se trata de un ataque directo a los ahorros de jubilación de gente común, lo que eleva la tensión moral y social del conflicto.

EL TRÁILER DE LA SERIE “STEAL”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “STEAL”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Steal”:

Sophie Turner , recordada por su rol como Sansa Stark en “Game of Thrones”, como Zara , una empleada financiera atrapada entre la lealtad a sus clientes y la presión de los asaltantes.

, recordada por su rol como Sansa Stark en “Game of Thrones”, , una empleada financiera atrapada entre la lealtad a sus clientes y la presión de los asaltantes. Archie Madekwe como Luke , el amigo y compañero de oficina de Zara.

, el amigo y compañero de oficina de Zara. Jacob Fortune-Lloyd como el detective jefe Rhys, el investigador encargado del caso.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “STEAL”?

“Steal” se estrena el miércoles 21 de enero de 2026, con todos sus episodios disponibles de forma simultánea en más de 240 países y territorios a través de Amazon Prime Video.

Por ende, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Steal", serie protagonizada por Sophie Turner que se desarrolla a lo largo de 6 episodios (Foto: Amazon MGM Studios)