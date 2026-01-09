Los fans del espionaje tienen una cita imperdible en Amazon Prime Video. Y es que, tras casi 10 años desde su aclamado debut, la serie “The Night Manager” (en español: "El infiltrado“) regresa con una segunda temporada que promete seguir conquistando a los espectadores con su alta dosis de suspenso. Así, ¿te gustaría saber cuál es la fecha y hora de estreno de cada nuevo capítulo de la producción? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti. ¡Préstale atención a su guía de episodios!

Vale precisar que la temporada 2 de esta adaptación de la novela de John le Carré nos traslada desde las calles de Londres hasta los paisajes colombianos.

Allí, nuestro protagonista Jonathan Pine (Tom Hiddleston) debe infiltrarse en la red del traficante de armas Teddy Dos Santos (Diego Calva) para detener sus operaciones.

Además, conocerá a la seductora Roxana Bolaños (Camila Morrone), así como una infinidad de secretos y corrupción. De esta manera, surge la pregunta: ¿logrará frustrar la conspiración a tiempo?

Antes de continuar, mira el tráiler de “El infiltrado 2”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE NIGHT MANAGER” - TEMPORADA 2

La estrategia de distribución de la segunda entrega de la serie difiere según la región: mientras que en el Reino Unido los primeros episodios se estrenaron el pasado jueves 1 de enero de 2026 en BBC One y BBC iPlayer, llegan al resto del mundo a través de Amazon Prime Video.

Esta temporada se compone de 6 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre enero y febrero del 2026.

Calendario de estreno en Amazon Prime Video:

Episodio 1: domingo 11 de enero del 2026

domingo 11 de enero del 2026 Episodio 2: domingo 11 de enero del 2026

domingo 11 de enero del 2026 Episodio 3: domingo 11 de enero del 2026

domingo 11 de enero del 2026 Episodio 4: domingo 18 de enero del 2026

domingo 18 de enero del 2026 Episodio 5: domingo 25 de enero del 2026

domingo 25 de enero del 2026 Episodio 6 (Final de temporada): domingo 1 de febrero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “THE NIGHT MANAGER”?

El horario de lanzamiento de la temporada 2 de “El infiltrado” sigue el patrón estándar de Amazon Prime Video para sus contenidos originales.

Es decir, los capítulos se suman al catálogo de la plataforma en las primeras horas de su día de estreno.

Por lo tanto, estos son los horarios ordenados según zona geográfica:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE NIGHT MANAGER”?

Tal como te puedes imaginar, la temporada 2 de “El infiltrado” es un título exclusivo de Amazon Prime Video fuera del Reino Unido.

Por ende, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de la temporada 2 de "The Night Manager", serie basada en la obra homónima de John le Carré (Foto: BBC One / Amazon Prime Video)