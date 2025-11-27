El Volumen 1 de la temporada final de “Stranger Things” llegó a Netflix el pasado miércoles 26 de noviembre del 2025, por lo que miles de fans de la serie ya están listos para disfrutar los 4 episodios que lo componen. Así, si eres uno de ellos, quizá te preguntas cuánto tiempo necesitas para verlos de corrido. Por eso, en esta nota, Gestión Mix te cuenta todos los detalles que debes saber sobre tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que “Stranger Things 5” nos traslada al otoño de 1987, cuando la ciudad de Hawkins continúa sufriendo las consecuencias de la apertura de portales interdimensionales.

Allí, nuestros protagonistas se encuentran unidos por un propósito común: localizar a Vecna y eliminarlo.

Sin embargo, la situación se agrava cuando las autoridades gubernamentales establecen un cerco militar alrededor de la ciudad y refuerzan sus esfuerzos por capturar a Eleven, obligándola a ocultarse otra vez.

Entonces, con el enfrentamiento decisivo próximo a iniciarse, ellos deberán hacerle frente a una fuerza oscura más devastadora y peligrosa que cualquiera anterior.

Así, para lograr vencer esta amenaza definitiva, el grupo debe reunirse... tal vez por última vez.﻿

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 5 de la serie de Netflix:

¿CUÁNTO TIEMPO NECESITAS PARA VER EL VOLUMEN 1 DE LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS” EN UNA MARATÓN?

Los cuatro primeros episodios de “Stranger Things 5” tienen una duración que va desde los 54 hasta los 83 minutos.

“Chapter One: The Crawl” (“Capítulo uno: La misión”​ / “Capítulo uno: Al rescate”) - Duración: 1 hora 8 minutos ( 68 min )

(“Capítulo uno: La misión”​ / “Capítulo uno: Al rescate”) - Duración: 1 hora 8 minutos ( ) “Chapter Two: The Vanishing of Holly Wheler” (“Capítulo dos: La desaparición de Holly Wheeler“) - Duración: 54 minutos

(“Capítulo dos: La desaparición de Holly Wheeler“) - Duración: “Chapter Three: The Turnbow Trap” (“Capítulo tres: La trampa de Turnbow”) - Duración: 1 hora 6 minutos ( 66 min )

(“Capítulo tres: La trampa de Turnbow”) - Duración: 1 hora 6 minutos ( ) “Chapter Four: Sorcerer” (“Capítulo cuatro: Hechicero”) - Duración 1 hora 23 minutos ( 83 min )

Por lo tanto, si quieres ver el Volumen 1 en una maratón de corrido, necesitas contar con un tiempo total exacto de 4 horas y 31 minutos (271 minutos).

¿QUÉ DIJO UNO DE LOS CREADORES DE LA SERIE SOBRE EL VOLUMEN 1 DE LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

A través de su cuenta de Instagram, Ross Duffer describió los primeros episodios de la temporada 5 de “Stranger Things” así:​

“The Crawl” como su episodio inicial favorito y el más lleno de eventos desde la temporada 1.

como su episodio inicial favorito y el más lleno de eventos desde la temporada 1. “The Vanishing of Holly Wheler” como el de la escena inicial más loca que ha hecho (y una de las secuencias de las que más orgulloso está esta temporada).

como el de la escena inicial más loca que ha hecho (y una de las secuencias de las que más orgulloso está esta temporada). “The Turnbow Trap” como el capítulo más clásico “Stranger Things” de la temporada. Además, está dirigido por su ídolo Frank Darabont, quien salió del retiro para hacerlo.

como el capítulo más clásico “Stranger Things” de la temporada. Además, está dirigido por su ídolo Frank Darabont, quien salió del retiro para hacerlo. “Sorcerer” como un episodio tan grande como cualquiera de sus finales anteriores (y el del rodaje logísticamente más loco de su vida).

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

Si quieres ver “Stranger Things 5”, recuerda que la serie es una producción exclusiva de Netflix.

Por ende, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En Estados Unidos, se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

En "Stranger Things", Noah Schnapp asume el rol de Will Byers, mientras que Maya Hawke le da vida a Robin Buckley (Foto: Netflix)