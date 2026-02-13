La segunda temporada de “Como agua para chocolate” (en inglés: “Like Water for Chocolate“) llega como uno de los estrenos más esperados del año en HBO Max. Y esto no solo porque retoma la historia de Tita (Azul Guaita) y Pedro (Andrés Baida), sino también porque marca el cierre de una adaptación que ha conquistado a una nueva generación de espectadores. Así, si ya viste la primera parte de la producción mexicana, seguro te estás preguntando cuándo regresan los personajes, en qué orden se lanzarán los episodios y a qué hora podrás disfrutarlos. Por eso, en esta guía, Gestión Mix te trae el calendario completo para que no te pierdas ningún capítulo.

Vale precisar que esta segunda entrega de la ficción es la última y consta de 6 episodios en total, los cuales cierran la adaptación del libro de Laura Esquivel.

Es decir, el foco está en el desenlace del amor imposible entre Tita y Pedro en un México marcado por la violencia y la transformación social.

Además, el elenco que regresa incluye a: Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Francisco Angelini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné.

GUÍA DE EPISODIOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “COMO AGUA PARA CHOCOLATE”

Los capítulos de la segunda temporada de la serie de HBO Max están programados para lanzarse entre febrero y marzo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Como agua para chocolate” :

Episodio 1 : domingo 15 de febrero del 2026

domingo 15 de febrero del 2026 Episodio 2 : domingo 22 de febrero del 2026

domingo 22 de febrero del 2026 Episodio 3 : domingo 1 de marzo del 2026

domingo 1 de marzo del 2026 Episodio 4 : domingo 8 de marzo del 2026

domingo 8 de marzo del 2026 Episodio 5: domingo 15 de marzo del 2026

domingo 15 de marzo del 2026 Episodio 6 (final): domingo 22 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “COMO AGUA PARA CHOCOLATE”?

El lanzamiento de los capítulos de la temporada 2 de “Como agua para chocolate” respeta el siguiente horario oficial:

Países Horarios Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. de los domingos España 2:00 a.m. de los lunes

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “COMO AGUA PARA CHOCOLATE”?

Tal como te puedes imaginar, “Como agua para chocolate” es una producción exclusiva de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de la segunda entrega del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que estos son los planes disponibles:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar (sin anuncios): US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

Andrés Baida interpreta a Pedro Muzquiz a lo largo de las dos temporadas de la serie "Como agua para chocolate" (Foto: Endemol Shine Boomdog / HBO Max)