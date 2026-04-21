La cuarta temporada de la serie “Invincible” (en español: “Invencible”) se alista para decir adiós con un capítulo que llega cargado de expectativas. Y es que, tras varias semanas de sorpresas, traiciones y golpes emocionales para sus protagonistas, la apuesta animada de Amazon Prime Video se encamina a un desenlace que podría cambiar el rumbo de Mark Grayson y del universo de superhéroes que lo rodea. Entonces, si quieres disfrutar el episodio sin contratiempos, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que este último capítulo aterriza tras una entrega en la que el conflicto interno de nuestro protagonista, la sombra de Omni-Man y la amenaza constante de los Viltrumitas han ido subiendo la tensión escena a escena.

Así, se perfila como la confrontación decisiva para Mark, tanto en lo físico como en lo emocional... dejando el terreno listo para todo lo que venga después en la ficción.

Antes de continuar, mira el avance oficial del episodio:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

El capítulo con el que culmina la temporada 4 de “Invincible” se estrena el miércoles 22 de abril del 2026, bajo el título “Don’t Leave Me Hanging Here” (en español: “No me dejes colgado” o ”No me dejéis así“).

De esta manera, la serie se despide de las pantallas hasta su quinta entrega (la cual ya está confirmada, aunque no tiene fecha anunciada todavía).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

El último episodio de “Invincible 4” está programado para lanzarse en el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 22 de abril México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 22 de abril Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 22 de abril Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 22 de abril Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 22 de abril España 9:00 a.m. del miércoles 22 de abril

¿CÓMO VER EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “INVINCIBLE”?

El capítulo 8 de la temporada 4 de “Invincible” y el resto de la serie forman parte del catálogo de títulos originales de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción basada en los cómics creados por el guionista Robert Kirkman y el dibujante Cory Walker.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de la temporada 4 de "Invincible", serie animada que explora géneros como la acción y la fantasía (Foto: Amazon MGM Studios / Image Comics / Skybound Entertainment)