Si entre tus pendientes está continuar con la nueva serie coreana disponible en Disney+ y Hulu, debes saber que “The Husband” (titulada en español como “El esposo”) se ha posicionado como uno de los k-dramas más comentados de la temporada gracias a su combinación de melodrama matrimonial y thriller de secuestro. Así, si te estás preguntando cuándo podrás ver los siguientes capítulos de la producción, aquí Gestión Mix te cuenta la fecha de estreno de los episodios 3 y 4 de este show televisivo.

Vale precisar que la serie narra la historia de Kang Tae-ju (Namkoong Min), el director de un hospital y neurocirujano reconocido, quien atraviesa el peor momento de su vida un día después de acordar el divorcio con su esposa Ko Se-yun (Lee Seol), presidenta de la junta directiva del mismo centro médico.

Resulta que ella es secuestrada de forma repentina, por lo que nuestro protagonista queda atrapado entre ser el principal sospechoso del caso y la única persona realmente dispuesta a encontrarla.

En ese sentido, los primeros capítulos ya adelantaron buena parte del tono de la producción: una pareja que se odia y un giro hacia el thriller, lo que sugiere que los episodios 3 y 4 seguirán profundizando en el misterio detrás del secuestro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Husband”:

¿CUÁNDO SE LANZAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “THE HUSBAND”?

La serie coreana de thriller romántico se emite todos los sábados y domingos a través de la señal de KBS2.

El episodio 3 se estrena el sábado 11 de julio del 2026, mientras que el episodio 4 llega a las pantallas el domingo 12 de julio.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS 3 Y 4 DE “THE HUSBAND”?

Los capítulos del k-drama “The Husband” se emiten a las 9:20 p.m., hora de Corea del Sur (KST).

Entonces, convertido al horario a nivel internacional, eso equivale a la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 5:20 a.m. (PT) / 8:20 a.m. (ET) de los sábados y domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:20 a.m. de los sábados y domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:20 a.m. de los sábados y domingos Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:20 a.m. de los sábados y domingos Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:20 a.m. de los sábados y domingos España 2:20 p.m. de los sábados y domingos

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los episodios pueden tardar algunos minutos en habilitarse de forma online.

¿DÓNDE VER “THE HUSBAND”?

En Estados Unidos, “The Husband” forma parte del catálogo de Hulu, donde se presenta como un thriller romántico dentro de la oferta de dramas coreanos.

Para el público de Latinoamérica y España, por otro lado, el k-drama puede disfrutarse en Disney+, como un título de la categoría de suspenso.

De esta manera, si quieres seguir la serie sin contratiempos y ver sus nuevos episodios apenas se habiliten, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu región.

El póster especial de "The Husband", serie coreana que sigue a un hombre cuyo matrimonio está al borde del colapso (Foto: KBS Media / Red Nine Pictures)