Las historias de parejas al límite siempre atrapan, y la serie coreana “The Husband” (titulada en español: “El esposo”) añade un giro que la hace aún más adictiva: la esposa desaparece apenas un día después de que el matrimonio acuerda el divorcio. Así, la premisa apunta a una tensión sostenida de principio a fin y, al mismo tiempo, despierta una pregunta inmediata entre quienes ya la tienen en la mira: ¿en qué momento exacto se podrá ver cada episodio? Pues, para resolverlo, aquí tienes la guía completa de fechas y horarios para que no se te escape ningún capítulo en Disney+ y Hulu.

Vale precisar que el show televisivo sigue a Kang Tae-ju (Namkoong Min), un neurocirujano y director de hospital cuya vida se desmorona luego de una conversación de divorcio con su esposa distanciada, Go Se-yun (Lee Seol), presidenta de la junta directiva del mismo centro médico.

Resulta que, al día siguiente, Se-yun es secuestrada, lo que arrastra a Tae-ju a una crisis extrema.

Así, mientras nuestro protagonista lucha por rescatar a su esposa, se ve envuelto en una trama de engaños que lo obliga a moverse al mismo tiempo como prófugo de la ley y como perseguidor de los captores.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Husband”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “THE HUSBAND”

La serie coreana se compone de 12 capítulos en total, programados para lanzarse entre julio y agosto del 2026.

Episodio 1: sábado 4 de julio del 2026

sábado 4 de julio del 2026 Episodio 2: domingo 5 de julio del 2026

domingo 5 de julio del 2026 Episodio 3: sábado 11 de julio del 2026

sábado 11 de julio del 2026 Episodio 4: domingo 12 de julio del 2026

domingo 12 de julio del 2026 Episodio 5: sábado 18 de julio del 2026

sábado 18 de julio del 2026 Episodio 6: domingo 19 de julio del 2026

domingo 19 de julio del 2026 Episodio 7: sábado 25 de julio del 2026

sábado 25 de julio del 2026 Episodio 8: domingo 26 de julio del 2026

domingo 26 de julio del 2026 Episodio 9: sábado 1 de agosto del 2026

sábado 1 de agosto del 2026 Episodio 10: domingo 2 de agosto del 2026

domingo 2 de agosto del 2026 Episodio 11: sábado 8 de agosto del 2026

sábado 8 de agosto del 2026 Episodio 12 (final): domingo 9 de agosto del 2026

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE “THE HUSBAND”?

“The Husband” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos a las 21:20 horas de Corea del Sur (KST), lo que equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:20 a.m. (PT) / 8:20 a.m. (ET) de los sábados y domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:20 a.m. de los sábados y domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:20 a.m. de los sábados y domingos Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:20 a.m. de los sábados y domingos Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:20 a.m. de los sábados y domingos España 2:20 p.m. de los sábados y domingos

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los episodios pueden tardar algunos minutos en estar disponibles de manera online.

¿DÓNDE VER LA SERIE COREANA “THE HUSBAND”?

Para el público estadounidense, “The Husband” es una producción del catálogo de Hulu.

Por otro lado, fuera de Estados Unidos, la distribución corre por cuenta de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu territorio.

Este es el LINK OFICIAL del título en Disney+.

El póster oficial de la serie de televisión surcoreana "The Husband", la cual explora géneros como el suspenso, el crimen y el romance psicológico (Foto: KBS Media / Red Nine Pictures)