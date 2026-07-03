Las series de suspenso hechas en Corea del Sur suelen tener ese gancho que atrapa desde el primer teaser, y la nueva apuesta de Disney+ y Hulu, “The Husband” (titulada en español: “El esposo”), sigue esa línea. En este caso, la historia de un matrimonio al borde del divorcio, una desaparición que lo trastoca todo y un protagonista que pasa de sospechoso a héroe a la fuerza ya despertó el interés de miles de espectadores potenciales. Por lo tanto, si llegaste hasta aquí con la duda de quién interpreta a quién en la producción, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo sigue a Kang Tae-ju, un reconocido neurocirujano que decide pedirle el divorcio a su esposa, Go Se-yun, presidenta del directorio del hospital donde ambos trabajan.

No obstante, un día después de la solicitud, la mujer desaparece sin dejar rastro y el hombre pasa de ser un marido en crisis a convertirse en el principal sospechoso de un posible secuestro y asesinato.

De esta manera, el relato mezcla el conflicto matrimonial con una investigación criminal que pone en duda todo lo que una persona común y corriente creía sobre su vida y su relación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Husband”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE HUSBAND”

1. Namkoong Min como Kang Tae-ju

Para saber quién es quién en la serie coreana de Disney+ y Hulu, empezamos la lista con el protagonista: Kang Tae-ju, el neurocirujano y director de hospital que se convierte en fugitivo y perseguidor a la vez tras la desaparición de su esposa.

El actor que lo interpreta es Namkoong Min, reconocido por la película “A Dirty Carnival” y por diversos k‑dramas exitosos, como “Remember”, “Beautiful Gong Shim”, “Good Manager”, “Hot Stove League” y “My Dearest”.

Namkoong Min como Kang Tae-ju en una escena de la serie coreana "The Husband" (Foto: KBS Media / Red Nine Pictures / Disney +)

2. Lee Seol como Go Se-yun

Go Se-yun, por su parte, es la presidenta del directorio del hospital y la esposa de Tae-ju, cuyo secuestro detona toda la trama.

La artista que asume este rol es Lee Seol, quien se hizo de un nombre en la industria gracias a producciones como “Less Than Evil”, “Our Movie” y “When the Devil Calls Your Name”.

Lee Seol como Go Se-yun en una escena de la serie coreana "The Husband" (Foto: KBS Media / Red Nine Pictures / Disney +)

3. Kim Dae-myung como Noh Man-hee

Por otro lado, Noh Man-hee es el criminal que se esconde detrás de una fachada de director de academia.

La estrella que le da vida al personaje es Kim Dae-myung, también integrante de los elencos de “Misaeng: Incomplete Life”, “Hospital Playlist” y “Bluebeard”.

Kim Dae-myung como Noh Man-hee en el póster individual de su personaje en la serie coreana "The Husband" (Foto: KBS Media / Red Nine Pictures)

4. Lee Sang-hee como Kim Kyung-ae

Kim Kyung-ae completa el cuarteto principal del elenco. Ella es una mujer misteriosa que aparece frente a Se-yun durante su cautiverio y despierta más preguntas que respuestas.

La actriz que la interpreta es Lee Sang-hee, quien ha mantenido una presencia constante en las pantallas con proyectos como “Our Love Story”, “My Name Is Loh Kiwan” y “Children of the 20th Century”.

Lee Sang-hee como Kim Kyung-ae en el póster individual de su personaje en la serie coreana "The Husband" (Foto: KBS Media / Red Nine Pictures)

Otros actores y personajes de “The Husband”:

5. Park Byung-eun como Lee Su-hyeong , el dueño de una agencia de investigación privada

, el dueño de una agencia de investigación privada 6. Jang Gwang como Go Dong-chan , el padre de Se-yun

, el padre de Se-yun 7. Oh Min-ae como Choi Suk-yeong , la madre de Se-yun

, la madre de Se-yun 8. Cha Mi-kyung como Yoo Jeong-won , la madre de Tae-ju

, la madre de Tae-ju 9. Kwon Hyuk como Kang Tae-yeong , el hermano mayor de Tae-ju

, el hermano mayor de Tae-ju 10. Woo Ji-hyun como Choi Chi-woong , el amigo de Tae-ju

, el amigo de Tae-ju 11. Jo Yun-seo como Cha Myeong-hee , la junior de Tae-ju en el hospital

, la junior de Tae-ju en el hospital 12. Jeon Kwang-jin como Ha Jeong-su , el jefe de Neurocirugía

, el jefe de Neurocirugía 13. Lee Suk como Jang Do-sik , el líder del equipo de crímenes violentos

, el líder del equipo de crímenes violentos 14. Ryu Yeon-seok como Chae Hyeon-su , oficial de crímenes violentos

, oficial de crímenes violentos 15. Lee Hyung-joo como Oh Seung-taek, oficial de crímenes violentos