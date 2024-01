“La sociedad de la nieve” es el filme que ha puesto los pelos de punta a los espectadores; y no es para menos, ya que se basó en el drama que vivieron los pasajeros y los sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes en 1972. Pese a que la película muestra crudamente todo lo que pasó ese grupo de personas, hay alguien que acaparó la atención con su polémica teoría sobre la tragedia, nos referimos a Claudio Lucero.

En los siguientes párrafos, te contamos lo que señaló el montañista y escalador chileno que formó parte del equipo de rescate del accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Cabe señalar que sus palabras no son recientes, pero han vuelto a salir a la luz a raíz de la producción que se estrenó en Netflix.

¿CUÁL ES LA POLÉMICA TEORÍA?

Primero, recordemos aquel 13 de octubre de 1972, día en el que el vuelo 571 debía trasladar a 45 personas, entre ellos los miembros de un equipo de rugby, de Montevideo a Chile. Aparentemente, todo marchaba bien, pero por diversos factores, la nave impactó en una zona conocida como el Valle de las Lágrimas en la Cordillera de los Andes. Desde ese momento comenzó un calvario para todos, pues al estar en medio de la nada y con varios cadáveres a su alrededor, tuvieron que sacar fuerzas de donde no había para poder ser rescatados, algo que finalmente se dio después de 72 días. Esto fue considerado un milagro.

Sin embargo, para Claudio Lucero todo se trató de una estrategia macabra para alcanzar reconocimiento. Según el rescatista chileno, los sobrevivientes del vuelo se expusieron a propósito a temperaturas bajo cero, pasaron hambre y desafiaron a la muerte con el único fin de ser reconocidos.

“Se supone que cada día que pasaba se iban deteriorando más, entonces ¿por qué no salieron antes?, ¿por qué esperaron 75 días para salir? Otra pregunta: ¿cómo puedo mantener un grupo encerrado en determinado lugar si son muchachos jóvenes, inteligentes, físicamente aptos? Ellos no intentaron salir cuando el radio receptor dijo que se suspendió toda búsqueda. En esos casos, toda persona prefiere morir en el intento”, indicó.

Convencido de su hipótesis, Claudio Lucero volvió a señalar que las personas que sobrevivieron al accidente querían ser recordados en el tiempo, por lo que dejaron atrás su bienestar, pues – según él – tenían todo a su favor. Primero que el accidente ocurrió en primavera y no invierno; por tanto, no estaban a gran altitud en condiciones extremas y justamente fueron encontrados para Navidad. Segundo, el hecho de no haber quemado la llanta del avión para que puedan ser vistos desde lo alto cuando los buscaban, le genera muchas dudas. Tercero, por qué en lugar de descender, los jóvenes escalaron las montañas.

“Si hubiesen salido al segundo día, nadie los recuerda. Yo tomé una foto a la nariz avión donde estaba un neumático, nosotros volamos muchas veces sobre ellos, y según ellos nos hacían señas, pero de un avión a mil metros es difícil ubicarlos, entonces me pregunto ¿por qué no quemaron el neumático? Ellos dijeron que no se le ocurrió”, fueron algunas de sus polémicas declaraciones.

Con estas palabras, el rescatista chileno deja claro que detrás de todo había una mente maquiavélica que los incitó a quedarse más días, exponiendo sus vidas.