“La sociedad de la nieve” (en inglés: “Society Of The Snow”) narra una de las tragedias más impactantes y famosas de la historia de la aviación. Y, si bien el elenco de la película de Netflix está compuesto por jóvenes talentos de nacionalidad argentina y uruguaya, quizá no sabías que algunos de los sobrevivientes del accidente real hacen una aparición especial en el largometraje. ¿Quieres saber quiénes son? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la producción está dirigida por el español J.A. Bayona y se basa en los hechos reales descritos en el libro “La sociedad de la nieve” del periodista Pablo Vierci.

En ese sentido, nos acercamos a los sucesos que ocurrieron el viernes 13 de octubre de 1972, cuando un avión que había partido de Montevideo (Uruguay) a Santiago (Chile) se estrelló en la cordillera de los Andes.

Este accidente sería conocido posteriormente como la Tragedia de los Andes y el Milagro de los Andes, teniendo en cuenta de que la aeronave transportaba a 45 personas y solo sobrevivieron 16 , quienes tuvieron que afrontar condiciones extremas, que incluía la congelación, la sed, el hambre y la antropofagia (el acto de comer carne humana).

Antes de seguir, mira el tráiler de “La sociedad de la nieve”:

CADA UNO DE LOS SOBREVIVIENTES DE LA TRAGEDIA DE LOS ANDES QUE APARECEN EN “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”

De los 16 supervivientes del Milagro de los Andes, algunos de ellos hacen cameos claves a lo largo de los 144 minutos del metraje de la película de Netflix. Te los presento, a continuación:

1. Carlos “Carlitos” Páez Rodríguez

“Carlitos” Páez integraba el equipo de rugby Old Christians y tenía 18 años al momento del accidente, por lo que fue el sobreviviente más joven de la tragedia.

En “La sociedad de la nieve”, él interpreta a su propio padre, el fallecido pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró, quien se encarga de leer los nombres de los supervivientes.

Lo cierto es que, durante los 70 días de su desaparición, el artista nunca abandonó la esperanza de encontrar a su hijo con vida y fue uno de los líderes de la búsqueda. Eventualmente, esto se vio reflejado en su libro “Entre mi hijo y yo, la Luna”.

El pintor Carlos Páez Vilaró en una instantánea en blanco y negro al lado de su hijo, uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes. El artista nunca renunció a la búsqueda de su heredero (Foto: Carlitos Páez / X)

2. Roberto Canessa

Roberto Canessa era jugador de rugby y tenía 19 años al momento del accidente. Además, estaba estudiando medicina, por lo que asumió el rol de médico tras la tragedia.

En “La sociedad de la nieve”, le da vida a uno de los galenos que atiende al Roberto Canessa ficticio. Este último, interpretado por el joven actor Matías Recalt.

Al momento de la Tragedia de los Andes, Roberto cursaba segundo año de Medicina en Uruguay. En esta imagen en blanco y negro, se lo observa como médico reconocido (Foto: Roberto Canessa / Web)

3. Nando Parrado

Nando Parrado también era jugador de rugby y tenía 22 años al momento del accidente. Tras el impacto del avión, quedó inconsciente a causa de una fuerte conmoción cerebral.

En la película de Netflix, cumple el papel de figurante (extra) en una escena en el aeropuerto.

Nando es uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes. Actualmente, es un orador motivacional (Foto: Nando Parrado / X)

OTRAS APARICIONES ESPECIALES EN “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE”

De acuerdo con el portal Sociedad de la Nieve, el superviviente Daniel Fernández también es uno de los extras en el largometraje.

Asimismo, algunos familiares de los sobrevivientes (y de los que no regresaron) hacen apariciones especiales en la producción.