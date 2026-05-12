Si buscas una emotiva historia sobre el duelo y la resiliencia, Netflix tiene la película perfecta para ti. Se trata de una cinta que retrata con mucha sensibilidad la soledad de una madre que nunca superó la misteriosa desaparición de su hijo. Ella y el otro protagonista se reconocen como seres aislados y cautivos de sus propias circunstancias. Desde su estreno, el 8 de mayo de 2026, se ha posicionado en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

Acumuló más de 10 millones de visualizaciones en sus primeros días, mientras que en Rotten Tomatoes alcanzó un 84% de aprobación. Dirigida por Olivia Newman, quien coescribió el guion con John Whittington, es una adaptación de la novela homónima de 2022 de Shelby Van Pelt y narra la historia de una viuda que trabaja en un acuario local y entabla una amistad improbable con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico muy inteligente.

Se trata de “Criaturas luminosas” (“Remarkably Bright Creatures“ en su idioma original), protagonizada por Sally Field, Lewis Pullman, Joan Chen, Kathy Baker, Beth Grant, Sofia Black-D’Elia y Colm Meaney, con Alfred Molina prestando su voz al pulpo Marcellus. La crítica ha elogiado la dirección de Olivia Newman y describen la película como una propuesta conmovedora y reconfortante.

En la película dramática "Criaturas luminosas", Tova (Sally Field) trabaja en el acuario municipal y está profundamente comprometida con el mantenimiento del espacio para la salud de los animales que allí habitan (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “CRIATURAS LUMINOSAS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Criaturas luminosas”, “una viuda que trabaja en un acuario local redescubre la alegría al entablar una inesperada amistad con un pulpo gigante del Pacífico y un joven errante que llega al pueblo en busca de su familia. Juntos, desvelan un misterio que los llevará a un descubrimiento trascendental y les devolverá la capacidad de asombro.”

Tras perder a su esposo y vivir más de 30 años con la incógnita de qué le pasó a su hijo Erik, Tova se refugia en su empleo nocturno limpiando el acuario. Una lesión en el tobillo la obliga a aceptar la ayuda y a formar un vínculo con un joven músico con mala racha que fue abandonado por su madre.

¿CÓMO VER “REMARKABLY BRIGHT CREATURES”?

“Remarkably Bright Creatures” está disponible en Netflix desde el 8 de mayo de 2026. Por lo tanto, para ver la nueva película de drama y misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “CRIATURAS LUMINOSAS”

REPARTO DE “REMARKABLY BRIGHT CREATURES”

Sally Field como Tova Sullivan

Lewis Pullman como Cameron Cassmore

Kingston Goodjohn como Cameron de 9 años

Joan Chen como Janice Kim

Kathy Baker como Mary Ann Minetti

Beth Grant como Barb Vanderhoof

Sofia Black-D’Elia como Avery

Laura Harris como Andie

Colm Meaney como Ethan Mack

Alfred Molina como la voz de Marcellus

Donald Sales como Terry

Mapuana Makia como Jessica Snell

Brandon McEwan como Erik adolescente

Miles Marthaller como Erik de 5 años

Anthony Harrison como el Sheriff de Sowell Bay

Dan Payne como Adam Wright

Shauna Johannesen como Sandy Wright

Chris William Martin como Simon Brinks

Michael Delleva como Tanner

Noah Craig como Marco

Andres Joseph como Brad

Katie Findlay como Liz

Sasha Craig como Daphne Cassmore

Michael Adamthwaite