En los últimos tiempos, las tarifas de seguros en Florida parecen ir en dirección contraria a lo habitual: después de años de aumentos constantes, comienzan a mostrar señales de alivio. Esto resulta relevante porque asegurar un vehículo en Estados Unidos nunca ha sido un gasto menor, y para muchas personas es un requisito difícil de cubrir. Sin embargo, tener automóvil propio no es una opción, sino casi una condición de vida; son pocas las familias que pueden desenvolverse sin uno, lo que convierte al transporte particular en una necesidad tan común como costosa.

El estado ha anunciado que millones de floridanos podrán recibir un reembolso de hasta US$300 dólares por póliza, gracias a las reformas al sistema de seguros que empezaron a aplicarse hace un par de años. Y lo mejor de todo es que no es una promesa lejana, sino un beneficio que ya está en marcha, con las principales aseguradoras devolviendo dinero a sus clientes.

LAS REFORMAS IMPULSADAS POR RON DESANTIS

El gobernador Ron DeSantis aseguró que estos reembolsos son una señal clara de que las reformas legales y de seguros aprobadas en 2022 y 2023 están dando resultados. En sus palabras: “Las tarifas de auto están bajando y las aseguradoras están devolviendo dinero a los clientes”.

Estas reformas modificaron la forma en que se procesan las demandas y reclamos de seguros, reduciendo considerablemente los litigios considerados “frívolos”. De hecho, el propio DeSantis mencionó que la litigación en materia de seguros cayó un 25% en el primer semestre de 2025.

Ron DeSantis es el actual gobernador de Florida (Foto: AFP)

PROGRESSIVE LIDERA LOS REEMBOLSOS EN FLORIDA

Si tienes una póliza con Progressive, presta atención. La compañía confirmó que devolverá casi US$950 millones de dólares a sus asegurados en Florida. En total, más de 2.7 millones de pólizas activas recibirán un crédito o un cheque, dependiendo del tiempo que cada cliente lleve con la empresa. En promedio, serán unos US$300 por usuario, aunque la cifra puede variar según cada caso.

Según explicó la empresa, esta devolución se da gracias a una disminución en los costos legales y de litigios, algo que hasta hace poco era una verdadera pesadilla en el mercado asegurador del estado.

Si viviste en Florida durante los últimos años, sabes que las tarifas de seguro llegaron a subir hasta un 31% anual en 2023, algo realmente insostenible. Por eso, ver que ahora los precios empiezan a bajar y que las aseguradoras devuelven dinero se siente como un alivio.

Si tienes seguro con Progressive o alguna de las otras grandes aseguradoras en Florida, te recomiendo revisar tu cuenta o comunicarte directamente con tu agente. Los reembolsos podrían aparecer como créditos en tu próxima factura o como cheques enviados por correo. No todos los casos serán iguales, pero vale la pena confirmar si te corresponde.

Progressive ya hizo oficial que devolverá dinero a sus clientes en Florida (Foto: Progressive)

OTROS REEMBOLSOS PODRÍAN VENIR PRONTO

Aunque Progressive fue la primera en mover ficha, no será la única. Otras compañías están en negociaciones para emitir reembolsos similares a sus asegurados. Los expertos recomiendan estar atentos y comparar precios entre aseguradoras, porque la competencia podría generar más descuentos y beneficios en los próximos meses.