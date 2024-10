En la actualidad, plataformas como LinkedIn no solo son herramientas para la búsqueda de empleo o el networking profesional, sino que también pueden convertirse en una fuente importante de ingresos. Este es el caso de Jayde Powell, quien, con tan solo 31 años, ha logrado generar US$27,000 en menos de un año mediante su emprendimiento en LinkedIn. En este artículo, te contamos cómo Jayde transformó su presencia en redes sociales en un negocio lucrativo que le ha permitido pagar sus cuentas y expandir su carrera profesional.

El inicio de su carrera en redes sociales

Jayde Powell comenzó su trayectoria en redes sociales hace más de una década, trabajando para grandes marcas de bienestar y empresas de renombre como Delta Airlines. Durante años, Jayde manejó contenido corporativo y estrategias digitales, sin imaginar que algún día lograría monetizar sus propios perfiles, particularmente en una plataforma tan orientada al mundo laboral como LinkedIn.

Todo cambió a finales de 2022, cuando notó que muchos creadores de contenido empezaban a alejarse de X.com (anteriormente conocido como Twitter). Powell comenzó a compartir sus observaciones y experiencias sobre el entorno corporativo en LinkedIn, lo que rápidamente captó la atención de antiguos clientes y marcas interesadas en su perspectiva.

El momento decisivo: De contenido personal a negocio

El verdadero “clic” en su carrera como creadora de contenido llegó cuando Sprout Social, una plataforma de gestión de redes sociales, le ofreció US$1,000 por escribir un post patrocinado sobre un próximo evento en su página personal de LinkedIn. Esto fue un momento decisivo para Powell, quien se dio cuenta de que podía aprovechar las mismas habilidades que utilizaba para crear contenido corporativo y aplicarlas a su propio beneficio.

Gracias a esta oportunidad, Jayde vio el potencial de LinkedIn no solo como un espacio para interactuar con otros profesionales, sino como una fuente adicional de ingresos. En el último año, ha generado US$27,000 simplemente publicando contenido bajo su propio nombre, según documentos revisados por CNBC.

Powell, trabajando de forma remota desde su casa en Atlanta. (Diandra Thompson)

Un ingreso esencial para su negocio

Powell es la propietaria y fundadora de The Em Dash Co., una agencia de estrategia de redes sociales con sede en Atlanta. Aunque su negocio principal continúa siendo una parte importante de sus ingresos, el dinero generado en LinkedIn le ha proporcionado estabilidad financiera, ayudándola a cubrir gastos como su hipoteca, facturas de servicios y otros costos empresariales.

Hasta ahora, en 2024, Jayde ha ganado un total de US$32,700 a través de su agencia y otros US$2,750 de colaboraciones en redes sociales. Aunque sus ingresos combinados aún no superan los US$95,000 que ganaba anualmente en su antiguo empleo en la empresa de bebidas de bienestar Sunwink, el negocio en LinkedIn ya ha superado los US$52,100 que generó exclusivamente con The Em Dash Co. el año pasado. Además, sus ingresos superan ligeramente el salario promedio de un gerente de redes sociales en Estados Unidos, que ronda los US$60,000 al año, según datos de Glassdoor.

Influencer marketing: ¿Por qué funciona?

El éxito de Jayde no es casualidad. Parte de su crecimiento en LinkedIn se debe a su comprensión de un fenómeno en auge: el influencer marketing. Jayde destaca que una de las razones por las cuales esta estrategia es tan efectiva es porque “las personas confían en personas, no en marcas”. Según Powell, el marketing corporativo tradicional puede sentirse frío y poco auténtico para los consumidores modernos, quienes prefieren recomendaciones y opiniones de creadores de contenido que sienten cercanos.

Esto no solo es una opinión; los datos lo respaldan. Más de dos tercios de los consumidores en Estados Unidos afirman que confían más en la recomendación de un influencer o un amigo que en la publicidad directa de una marca, según una encuesta de Matter Communications. Además, eMarketer estima que los anunciantes gastarán más de US$8.1 mil millones en marketing de influencers este año, un aumento del 16% en comparación con 2023.

Construyendo una audiencia en LinkedIn

Uno de los grandes retos para Powell fue adaptar su estilo personal de otras plataformas, como X.com, a LinkedIn, una red conocida por su tono más profesional. No obstante, encontró un equilibrio perfecto al mantener su estilo “desenfadado”, pero adaptando sus contenidos a temas relevantes para los profesionales jóvenes.

Luego de su primera colaboración con Sprout Social, Jayde decidió tomar la iniciativa y buscar otras marcas interesadas en promocionarse en su página de LinkedIn. Siguiendo la misma estrategia que utilizó para atraer clientes corporativos a su agencia, contactó directamente con plataformas y empresas cuyos productos ya utilizaba como creadora de contenido.

Para aquellos que buscan comenzar un negocio paralelo en plataformas como LinkedIn, la clave está en encontrar tu voz única y conectar con tu audiencia de manera genuina. (Stock)

¿El futuro de Jayde? Convertirse en influencer de LinkedIn

Hoy en día, Jayde dedica 25 horas semanales a su agencia y otras 10 horas a su negocio en LinkedIn. Aunque gestionar ambos proyectos puede resultar desafiante, el éxito inesperado de su presencia en LinkedIn la ha llevado a considerar un cambio en su enfoque.

Su próximo objetivo es claro: alcanzar los 100,000 seguidores en LinkedIn para finales de 2025. Además, Jayde espera poder dedicarse por completo a crear contenido en LinkedIn y convertirse en una influencer a tiempo completo en la plataforma.