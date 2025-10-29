“Cometierra”, serie mexicana de Amazon Prime Video creada y dirigida por Daniel Burman, una joven de las periferias de la Ciudad de México descubre que puede comunicarse con la tierra, así que, decide utilizar su don para ayudar a resolver crímenes, pero en el proceso debe confrontar su pasado. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva producción?

El thriller dramático de realismo mágico que aborda la crisis de los desaparecidos también dirigido por Cris Gris, Martín Hodara tiene como protagonistas a Lilith Curiel, Roberto Aguilar, Harold Torres, Gerardo Taracena, y cuenta con las actuaciones especiales de Yalitza Aparicio y Mabel Cadena.

“Además de ser una obra magnífica, es justo que, a través de este realismo mágico, podemos abordar estos temas y no solamente como una herida inmensa para nuestro país y para toda Latinoamérica, sino también para poder ver esta unión de los adolescentes, del personaje de Lilith, que es Aylín, y de cómo va ocupando este gran don que tiene para seguir apoyando”, señaló Aparicio a Excélsior.

Lilith Curiel, Juan Daniel García Treviño y Erica Lynn Cunanan son parte del elenco principal de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon Prime Video)

“COMETIERRA” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Cometierra”, que fue escrita por Mónica Herrera, Gabriela Guraieb, Camila Bruges, Juan Matias Carballo, Clara Roquet y Brenda Navarro, está basada en la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes.

SINOPSIS DE “COMETIERRA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Cometierra” está inspirada en la aclamada novela de Dolores Reyes. “Aylín, una adolescente de un barrio popular, descubre sus habilidades sobrenaturales: cuando come tierra tiene visiones que revelan el paradero de personas desaparecidas. Junto a su hermano y amigos, aprende a dominar este poder y se transforma en una heroína que combate la violencia en su comunidad.”

¿CÓMO VER “COMETIERRA”?

“Cometierra” se estrenará el viernes 31 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “COMETIERRA”

REPARTO DE “COMETIERRA”

Lilith Curiel como Aylin

Gerardo Taracena como Raúl

Harold Torres como Ezequiel

Erica Lynn Cunanan como Vero

Lizeth Selene como Miseria

Roberto Aguilar como Walter

Juan Daniel García Treviño como Hernán

Luis Curiel como Ale Skin

Hugo Albores como Gordo Sanchez

Arcelia Ramírez como Romana

Mabel Cadena como Lourdes

Bryan Arion

Cecilia Toussaint

Yalitza Aparicio como Emma

Horacio Garcia Rojas como Nahual

Luisa Huertas como Juana

Gabriela Cartol como Rosario Gómez

Rubén Albarrán

Yalitza Aparicio como Emma en la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “COMETIERRA”?

La primera temporada de “Cometierra”, producida por las compañías Amazon MGM Studios, The MediaPro Studio, Oficina Burman, Exile Content Studio y Cimarrón, tiene siete episodios.