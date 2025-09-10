La serie “Cada minuto cuenta”, con la cual se busca honrar la fortaleza de la sociedad mexicana tras el terremoto de 8,1 grados Ritcher, llega a su fin con su segunda y última temporada, que nos pondrá en la piel de quiénes fueron víctimas de aquel desastre natural y las labores de rescate que se iniciaron para salvar la vida de quienes quedaron atrapados bajo los escombros. A continuación, los detalles que debes saber sobre esta producción del país azteca.

Vale precisar que este drama, que se basa en la tragedia del 19 de septiembre de 1985, está dirigido por Jorge Michel Grau, Moisés Ortiz Urquidi y Fernando Urdapilleta. Con él se busca rendir un homenaje a la población que vivió la catástrofe en persona y a los héroes que no dejaron de buscar a los sobrevivientes.

"Cada minuto cuenta es un homenaje a la población que vivió el desastre en persona y a los héroes y heroínas que mantuvieron a raya la tragedia (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y CÓMO VER “CADA MINUTO CUENTA 2”?

La segunda temporada de “Cada minuto cuenta” llega el 12 de septiembre de 2025 a las 00:00 horas a Amazon Prime Video; por tanto, para disfrutar de la serie mexicana debes tener una suscripción activa a esta plataforma de streaming.

En "Cada minuto cuenta", vemos la incesante búsqueda de sobrevivientes (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

LOS EPISODIOS QUE TENDRÁ “CADA MINUTO CUENTA” – TEMPORADA 2

La entrega 2 de “Cada minuto cuenta” cuenta tendrá un total de diez episodios, al igual que la primera temporada que aterrizó en Prime Video el 8 de noviembre de 2024. Es decir, el drama llega solamente diez meses después del fin de la primera tanda de capítulos.

Cabe mencionar que todos los episodios de la segunda temporada se estrenarán juntos el mismo día en la plataforma de streaming.

"Cada minuto cuenta" nos muestra la tragedia que vivieron gran cantidad de mexicanos en el terremoto de 1985 (Foto: Amazon MGM Studios / Traziende Films)

¿QUÉ VEREMOS EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

La primera temporada narra los sucesos ocurridos desde las primeras horas del sismo hasta las 4:00 de la tarde de aquel 19 de septiembre de 1985.

Ahora, en esta entrega 2, “Cada minuto cuenta” nos presentará todos los eventos luego de la réplica del 20 de septiembre. Es importante mencionar que su estreno coincide con los 40 años del terremoto que sacudió México.

Nuevamente veremos a Maya Zapata como Camila, Osvaldo Benavides como el doctor Ángel, Antonio de la Vega como Ignacio, Miriam Balderas como Cheve, Jesús Zavala como Carlos, Azalia Ortiz como Hilda y Luis Fernando Peña como Pepín. Asimismo, las nuevas incorporaciones son Gerardo Trejoluna y Lucila Olalde.