La segunda temporada de “Percy Jackson and the Olympians” (también conocida como “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”) llega a Disney+ y Hulu con una adaptación de “The Sea of Monsters” (“El mar de los monstruos“) de Rick Riordan y un calendario semanal que se extiende hasta enero del 2026. Así, ¿quieres saber cuándo y a qué hora se lanzan los nuevos capítulos de la serie? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti. ¡Préstale atención a su guía de episodios!

Vale precisar que la ficción retoma la historia después de que el límite del Campamento Mestizo fuera atacado.

En estas circunstancias, Percy Jackson (Walker Scobell) se embarca en una odisea épica en el mar de los monstruos en busca de su mejor amigo, Grover (Aryan Simhadri), y el único objeto que podría salvar al campamento: el Vellocino de Oro.

De esta forma, con la ayuda de Annabeth (Leah Sava Jeffries), Clarisse (Dior Goodjohn), y el cíclope Tyson (Daniel Diemer), nuestro protagonista intentará detener a Luke (Charlie Bushnell) y al titán Cronos (Nick Boraine), así como su plan inminente para derrocar el Olimpo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Percy Jackson and the Olympians” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”

La segunda entrega de la serie de Disney+ y Hulu se compone de 8 capítulos en total, los cuales están programados para emitirse—de manera semanal—entre el 10 de diciembre del 2025 y el 21 de enero del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Percy Jackson and the Olympians”:

Episodio 1 - “I Play Dodgeball With Cannibals” : miércoles 10 de diciembre del 2025

: miércoles 10 de diciembre del 2025 Episodio 2 - “Demon Pigeons Attack” : miércoles 10 de diciembre del 2025

: miércoles 10 de diciembre del 2025 Episodio 3 - “We Board the Princess Andromeda” : miércoles 17 de diciembre del 2025

: miércoles 17 de diciembre del 2025 Episodio 4 - “Clarisse Blows Up Everything” : miércoles 24 de diciembre del 2025

: miércoles 24 de diciembre del 2025 Episodio 5 - “We Check In to C.C.’s Spa & Resort” : miércoles 31 de diciembre del 2025

: miércoles 31 de diciembre del 2025 Episodio 6 - “Nobody Gets the Fleece” : miércoles 7 de enero del 2026

: miércoles 7 de enero del 2026 Episodio 7 - “I Go Down With the Ship” : miércoles 14 de enero del 2026

: miércoles 14 de enero del 2026 Episodio 8 - “The Fleece Works Its Magic Too Well”: miércoles 21 de enero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

Al igual que la mayoría de títulos originales de Disney+, los capítulos de la temporada 2 de “Percy Jackson and the Olympians” llegan a la plataforma a las 12:00 a.m. (PT).

Es decir, así queda el horario establecido para el público en Estados Unidos:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. del 10 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 1:00 a.m. del 10 de diciembre Hora Central (CT) 2:00 a.m. del 10 de diciembre Hora del Este (ET) 3:00 a.m. del 10 de diciembre

Por otro lado, para los espectadores internacionales, se respeta la siguiente programación:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del 10 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del 10 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del 10 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del 10 de diciembre España 9:00 a.m. del 10 de diciembre

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

Los episodios de la segunda entrega de “Percy Jackson and the Olympians” tienen un estreno simultáneo en Disney+ y Hulu (plataforma disponible en EE. UU.).

Por lo tanto, para ver la temporada sin problemas, asegúrate contar con una suscripción activa a cualquiera de los dos servicios de streaming.

Recuerda que, en territorio estadounidense, se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

También puedes acceder a través de Disney Bundle, paquete que combina Disney+, Hulu y ESPN+ en diferentes planes según tus necesidades.

El póster de la segunda temporada de "Percy Jackson and the Olympians", serie que explora géneros como la acción, las aventuras, el drama, la fantasía y el romance (Foto: Disney+ / 20h Television)