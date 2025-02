La historia de Bridget Jones (Renée Zellweger), que empezó en 2004 con “Bridget Jones: The Edge of Reason”, parecía terminar cuando se casó con Mark Darcy (Colin Firth) y tuvo un bebé, sin embargo, la franquicia basada en la novela homónima de Helen Fielding continúa en una cuarta película, “Bridget Jones: Mad About the Boy” (“Bridget Jones: Loca por él” en español). Pero ¿realmente será la última entrega?

La fotografía principal de la comedia romántica dirigida por Michael Morris a partir de un guion de Fielding, Dan Mazer y Abi Morgan comenzó el 10 de mayo de 2024 en Sky Studios Elstree en Londres. El rodaje terminó el 8 de agosto de 2024 y la película se estrenará el 14 de febrero de 2025 en los cines de Estados Unidos.

Renée Zellweger, Hugh Grant y Emma Thompson repiten sus papeles en “Bridget Jones: Mad About the Boy”, mientras que Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Isla Fisher, Josette Simon, Nico Parker y Leila Farzad se unen al reparto.

Renée Zellweger como Bridget Jones en la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: Universal Pictures)

“BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY” ¿SERÁ LA ÚLTIMA PELÍCULA DE LA FRANQUICIA?

“Bridget Jones: Loca por él” fue anunciada como la cuarta y última película de la franquicia, por lo tanto, se trata del capítulo final en la historia del irreverente y querido personaje. No obstante, Renée Zellweger no pierde la esperanza de volver a interpretar a Bridget en algún momento. Después de todo, espero varios años para retomar el rol.

En conversación con BBC, la ganadora del Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores admitió que tiene los “dedos cruzados” para que ese no sea el final. Está “en negación” y que “aún no ha asimilado” la noticia. “Déjame vivir en la negación por un poco más de tiempo”, señaló.

“Helen ha sido bastante clara en cuanto a que cree que esto podría ser todo. Así que, más que imaginarme a dónde iría después, he estado en estado de negación y solo espero que se inspire y sienta que algo le toca la fibra sensible y quiera escribir sobre ello. Tengo esperanzas”, indicó en una entrevista con Newsweek.

Helen Fielding, ¿publicará otro libro?

La saga de novelas de Helen Fielding tiene cuatro libros, así que la autora británica tendría que escribir una nueva aventura de Bridget Jones para contar con material original para una quinta película. Otra opción es que los creadores de la franquicia se encarguen de escribir una nueva historia, al igual que hicieron en “El bebé de Bridget Jones”.

Después de la película, Fielding escribió una novela con una premisa similar, así que podría volver a suceder. Por otro lado, “Mad About The Boy fue” es el libro más personal de la escritora, ya que perdió a su esposo Kevin Curran en 2016.

“Es una historia hermosa y realmente la más personal para Helen. Ella comparte sus propias experiencias sobre la pérdida, el dolor y la búsqueda de una nueva felicidad, es una historia bastante especial”, compartió Renée Zellweger con BBC.