La primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” se estrenó el 29 de enero de 2026. Y después de ver solo el inicio de la historia de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), los fanáticos del exitoso drama romántico de Netflix están ansiosos por ver los últimos cuatro episodios, que marcarán el destino de la desigual pareja. ¿Cuándo estarán disponibles en la plataforma de streaming de la N roja? Los cuatro nuevos capítulos dejaron varias interrogantes y el camino preparado para los momentos más intensos de la historia basada en “An Offer from a Gentleman” (“Te doy mi corazón”), tercer libro de la popular saga escrita por Julia Quinn.

“Esta temporada sigue una trayectoria muy diferente”, explicó la showrunner Jess Brownell a Tudum. “Benedict vive en un mundo de fantasía. Sophie vive en una dura realidad. Hay dos personajes que se encuentran en extremos opuestos de un polo, y en lugar de que uno de ellos necesite llegar al otro extremo, ambos necesitan llegar al punto medio. Entre la fantasía y la realidad, el amor verdadero se encuentra en el punto medio; ninguno crea las condiciones para que florezca el romance. Hay que aceptar un poco de ambos”.

En los primeros episodios de la cuarta temporada de “Bridgerton”, Benedict se enamora de la misteriosa dama plateada y tras una búsqueda infructuosa se refugia en el campo, donde conoce a Sophie, una sirvienta que luego de ser expulsada de su hogar busca trabajo desesperadamente. Los caminos de ambos se cruzan y surgen sentimientos intensos, pero su amor es imposible porque pertenecen a mundos diferentes. No obstante, no todo está dicho.

Luke Thompson regresa como Benedict y Yerin Ha regresa como Sophie Baek en la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

La primera segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que consta de cuatro episodios, se estrenará el jueves 26 de febrero de 2026 en Netflix.

Episodio 5: 26 de febrero de 2026

Episodio 6: 26 de febrero de 2026

Episodio 7: 26 de febrero de 2026

Episodio 8: 26 de febrero de 2026

¿CÓMO VER “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

Al igual que los anteriores episodios, la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que cuenta con Shonda Rhimes como productora ejecutiva, estará disponible en Netflix a partir de la fecha indicada.

Por lo tanto, para ver los últimos capítulos de la popular serie solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

Después de librar a Sophie de su antiguo empleador, Benedict le ofrece su ayuda para conseguir trabajo en Londres. Sin embargo, el mal clima y una herida los obligan a permanecer unos días en “My cottage”, donde el segundo hijo de Violet Bridgerton no puede evitar sentirse atraído por Sophie, quien se siente algo desilusionada porque el caballero no la reconoce como la dama de vestido plateado.

Benedict intenta mantenerse alejado de Sophie, pero no puede dejar de pensar en ella, sobre todo porque es la doncella de Eloise (Claudia Jessie) y Hyacinth (Florence Hunt). A pesar de que se muda a su residencia de soltero para no importunar a la joven criada, una noche regresa y le propone convertirla en su amante. Ella lo rechaza, pero ¿qué pasará cuándo Benedict descubra que Sophie es la mujer que tanto buscaba? ¿Encontrará el guante?

Violet ya sospecha sobre el pasado de Sophie y podría descubrirlo pronto, ya que Lady Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas son las nuevas inquilinas de la casa cercana. ¿Descubrirán a Sophie? ¿Volverán a atormentarla?

El adelanto de la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” revela que ante la insistencia de Benedict de convertir a Sophie en su amante, ella tiene intenciones de abandonar la casa Bridgerton. Ese romance puede provocar un gran escándalo que afectaría a toda la familia. ¿Qué está dispuesto a sacrificar por su amor?