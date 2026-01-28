Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict (Luke Thompson) en el baile de máscaras en la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)
Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict (Luke Thompson) en el baile de máscaras en la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)
La cuarta temporada de “” adapta el tercer libro de la popular saga escrita por Julia Quinn. Por lo tanto, el romance de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) está inspirado en los cuentos de hadas. Durante un baile de máscaras, el segundo hijo de Violet (Ruth Gemmell) conoce a una misteriosa dama plateada y queda encantado, pero antes de que pueda descubrir su identidad, ella desaparece con las campanadas. Tras esa noche mágica, Benedict emprende una búsqueda desesperada, a la que su hermana Eloise (Claudia Jessie) se suma.

La trama es un giro inesperado respecto a Cenicienta . Recuerdas cómo te contaban esas historias de niño: su magia y su romance”, . “Es realmente emocionante integrar eso en el mundo que conocemos de ‘Bridgerton’… Es una historia fantástica, pero también, espero, muy cercana”.

Por su parte, : “Siempre es muy agradable adentrarse en la mente del autor y ver cómo imaginó a un personaje o a eventos que desencadenan ciertas emociones. En el libro, Sophie tiene un toque de descaro, pero también tiene un lado vulnerable y frágil. Me esforcé mucho por incorporar eso a la serie”.

FECHA DE ESTRENO DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1

La cuarta temporada de “” se divide en dos partes. La primera parte, que consta de cuatro episodios, se estrenará el jueves 29 de enero de 2026..

¿CÓMO VER “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1?

Al igual que las anteriores entregas, la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que cuenta con Shonda Rhimes como productora ejecutiva, a partir de la fecha indicada.

Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la popular serie solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

HORARIO PARA VER “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1

Este es el horario en que se estrena la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” por país:

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m.
España9:00 a.m.

REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”

  • Luke Thompson como Benedict Bridgerton
  • Yerin Ha como Sophie Baek
  • Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
  • Simone Ashley como Kate Bridgerton
  • Victor Alli como John Stirling
  • Adjoa Andoh como Lady Danbury
  • Julie Andrews como Lady Whistledown
  • Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley
  • Masali Baduza como Michaela Stirling
  • Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton
  • Hannah Dodd como Francesca Stirling
  • Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
  • Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
  • Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
  • Martins Imhangbe como Will Mondrich
  • Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
  • Katie Leung como Lady Araminta Gun
  • Luke Newton como Colin Bridgerton
  • Michelle Mao como Rosamund Li
  • Emma Naomi como Alice Mondrich
  • Golda Rosheuvel como la reina Charlotte
  • Hugh Sachs como Brimsley
  • Will Tilston como Gregory Bridgerton
  • Polly Walker como Portia Featherington
  • Isabella Wei como Posy Li
