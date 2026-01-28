La cuarta temporada de “Bridgerton” adapta el tercer libro de la popular saga escrita por Julia Quinn. Por lo tanto, el romance de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) está inspirado en los cuentos de hadas. Durante un baile de máscaras, el segundo hijo de Violet (Ruth Gemmell) conoce a una misteriosa dama plateada y queda encantado, pero antes de que pueda descubrir su identidad, ella desaparece con las campanadas. Tras esa noche mágica, Benedict emprende una búsqueda desesperada, a la que su hermana Eloise (Claudia Jessie) se suma.
“La trama es un giro inesperado respecto a Cenicienta . Recuerdas cómo te contaban esas historias de niño: su magia y su romance”, indicó Luke Thompson a Tudum. “Es realmente emocionante integrar eso en el mundo que conocemos de ‘Bridgerton’… Es una historia fantástica, pero también, espero, muy cercana”.
Por su parte, Yerin Ha señaló: “Siempre es muy agradable adentrarse en la mente del autor y ver cómo imaginó a un personaje o a eventos que desencadenan ciertas emociones. En el libro, Sophie tiene un toque de descaro, pero también tiene un lado vulnerable y frágil. Me esforcé mucho por incorporar eso a la serie”.
FECHA DE ESTRENO DE “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1
La cuarta temporada de “Bridgerton” se divide en dos partes. La primera parte, que consta de cuatro episodios, se estrenará el jueves 29 de enero de 2026..
¿CÓMO VER “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1?
Al igual que las anteriores entregas, la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que cuenta con Shonda Rhimes como productora ejecutiva, estará disponible en Netflix a partir de la fecha indicada.
Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la popular serie solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
HORARIO PARA VER “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1
Este es el horario en que se estrena la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” por país:
|Países
|Horario
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|2:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|3:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|4:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|5:00 a.m.
|España
|9:00 a.m.
REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”
- Luke Thompson como Benedict Bridgerton
- Yerin Ha como Sophie Baek
- Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
- Simone Ashley como Kate Bridgerton
- Victor Alli como John Stirling
- Adjoa Andoh como Lady Danbury
- Julie Andrews como Lady Whistledown
- Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley
- Masali Baduza como Michaela Stirling
- Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton
- Hannah Dodd como Francesca Stirling
- Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
- Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
- Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
- Martins Imhangbe como Will Mondrich
- Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
- Katie Leung como Lady Araminta Gun
- Luke Newton como Colin Bridgerton
- Michelle Mao como Rosamund Li
- Emma Naomi como Alice Mondrich
- Golda Rosheuvel como la reina Charlotte
- Hugh Sachs como Brimsley
- Will Tilston como Gregory Bridgerton
- Polly Walker como Portia Featherington
- Isabella Wei como Posy Li