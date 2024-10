Este 16 de octubre de 2024, el mundo de la música quedó en shock tras la partida de Liam Payne. Sus millones de seguidores y sus compañeros de la banda One Direction quedaron desconsolados tras conocer su fallecimiento, pero sin duda quien sentirá ese gran vacío será su pequeño hijo Bear, de siete años. Conoce más del pequeño en esta nota.

Antes te precisamos que el artista británico falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, Argentina. Producto de la caída de aproximadamente 14 metros, sufrió varias lesiones que hicieron imposible reanimarlo.

El músico falleció a los 31 años en Argentina. Él tiene un hijo de siete años. Aquí cuando compartió una imagen tras el nacimiento de Bear (Foto: Liam Payne / Instagram)

¿QUIÉN ES BEAR, EL ÚNICO HIJO DE LIAM PAYNE?

Fruto de su relación con la cantante británica Cheryl Tweedy, Liam Payne dio la bienvenida a su primer y único hijo Bear Grey Payne, el 22 de marzo de 2017. Aunque la pareja terminó en julio de 2018, siempre mantuvieron una relación cordial por su pequeño.

Aunque el artista se convirtió en papá a los 23 años, en una entrevista con People reveló que siempre quiso convertirse en un padre joven, aunque reconoce que no fue nada fácil, pero dio lo mejor de sí. Una vez que se separó de su pareja, él centró toda su energía y tiempo para estar al lado de su hijo, a quien veía dos o tres veces por semana.

“Me aseguro de que cuando lo veo, tenga el 100 por ciento de mi tiempo, de no estar con mi teléfono o perdiendo el tiempo en otro lugar. Me gusta darle esos momentos y es importante, él necesita eso en su vida, necesita a su padre en su vida, y estoy feliz de que me vea como un superhéroe, y espero que siga siendo así”, señaló en 2022.

Cheryl y Liam Payne son los padres de Bear. Aquí en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2018 en Londres el 21 de febrero de 2018 (Foto: Tolga Akmen / AFP)

CUANDO NI LIAM NI CHERLY SABÍAN CÓMO LLAMAR A SU HIJO

Antes de que supiéramos que el hijo de los famosos se llamaría Bear, ninguno de los dos había pensado bien el nombre que le pondrían al nene.

“Fue como una batalla interna. Yo quería un nombre más tradicional y ella quería un nombre más inusual; y la razón por la que finalmente eligió Bear fue porque Bear es un nombre que, cuando sales de una habitación, no olvidas. Y eso me gusta”, mencionó Payne a Total Access en 2017.

"Gracias por la magia navideña @laplanduk. Les deseo a todos los más cálidos deseos para Navidad", escribió la madre del hijo de Liam Payne en diciembre de 2022 (Foto: Cheryl / Instagram)

EL PEQUEÑO CRECE ALEJADO DE LAS REDES SOCIALES

Payne y Cheryl tienen claro que su pequeño Bear debe crecer como cualquier otro niño, por lo que desde su llegada a este mundo lo mantuvieron alejado del escrutinio público y las redes sociales, algo que vemos cuando comparten algunas fotografías del menor, en las que solo se le ve de espaldas o una toma de su mano.

“De hecho, me gusta enviar cartas [a los medios] para decirles que respeten su privacidad y esas cosas porque no es su elección y no me corresponde a mí tomar esa decisión, no lo creo, y quiero que él tenga una infancia como todos los demás, como yo la tuve”, indicó Cherly en el podcast “Table Manners” en 2018.

Aunque se desconoce cómo es el rostro del menor, Liam Payne asegura que Bear se parece mucho a él. “Es exactamente igual a mí, lo cual es muy extraño”, dice cuando sus familiares lo comparan con el artista.

"¡Caminando en un país de las maravillas de invierno!", escribió la madre del hijo de Liam Payne en diciembre de 2019 (Foto: Cheryl / Instagram)

Pese a que el menor crece como un niño normal, él es consciente de quiénes son sus padres, algo que le parece fabuloso. En una entrevista con British Vogue en noviembre de 2023, Cheryl contó que su niño se siente muy afortunado. “El otro día me dijo: ‘¿Qué suerte tengo de tener padres famosos?’. Le dije: ‘No importa’. Él respondió: ‘Sí, pero es genial’. Yo quiero que Bear tenga una infancia normal. No quiero que la gente lo reconozca por la calle. Pero él se dio cuenta de que soy famosa, igual a su padre Liam”, narró.

Meses después, en marzo de 2024, Bear vio a Payne en una valla publicitaria en Londres. Lo que le dijo el pequeño hizo que Liam comparta este momento en Instagram: “Quiero estar en una valla publicitaria algún día, papi”, escribió en la descripción mientras su hijo, de espaldas, miraba la imagen.