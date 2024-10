La industria musical está de luto por la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction. El músico británico dejó de existir este miércoles 16 de octubre de 2024 en Argentina a los 31 años, confirmó personal del SAME y efectivos policiales.

El compositor y guitarrista perdió la vida al caer desde el tercer piso de un hotel ubicado en Palermo, informaron medios del país sudamericano. Él deja a su pequeño hijo Bear Grey Payne, de siete años.

La vez que Liam Payne asistió a los MTV Video Music Awards 2018 en el Radio City Music Hall el 20 de agosto de 2018 en la ciudad de Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿DE QUÉ MURIÓ EL EX ONE DIRECTION LIAM PAYNE?

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, Liam James Payne falleció tras caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en Palermo, ciudad a la que había llegado de visita en Argentina. Su deceso fue confirmado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME); en tanto, la Policía investiga el caso.

De acuerdo con una llamada al 911, se informó de la presencia de “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”. Poco después se registró el accidente. “Se habría arrojado al vacío desde un tercer piso”, revelaron algunas fuentes a Teleshow por lo que se podría tratar de un suicidio.

Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, dio más detalles sobre este terrible suceso a los medios: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos, arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical”.

LAS LESIONES QUE SUFRIÓ

Crescenti añadió que Payne tenía “lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación”, toda vez que el ex One Direction cayó desde una altura “de alrededor de 13 o 14 metros”.

Asimismo, precisó que aunque se debe esperar los resultados de la autopsia, el músico “aparentemente tenía fractura de base de cráneo”.

El ex integrante de One Direction deja desconsolados a sus millones de seguidores (Foto: Liam Payne / Instagram)

CURIOSOS ACUDIERON AL HOTEL TRAS CONOCER EL DECESO

Pocos minutos después de conocida la lamentable noticia, centenares de fanáticos y curiosos, en su mayoría de entre 20 y 30 años, se congregaban en silencio frente a la puerta del hotel Casa Sur, que se encontraba custodiado por una decena de policías.

“Estoy en shock, no lo puedo creer. Vivo a cinco cuadras y pensé que tenía que ser parte”, dijo a la AFP Martina Di Lalla, de 23 años, al contar que fue fanática de One Direction durante su adolescencia. “Siento que es una parte de la adolescencia que se pierde, que se va con ellos”, dijo Lena Duek, de 21 años.

¿POR QUÉ SE ENCONTRABA LIAM PAYNE EN ARGENTINA?

Desde hace algunos días, Liam Payne estaba de visita en Argentina, país donde iba a presentarse el pasado 9 de septiembre como parte de su gira por Sudamérica, pero que canceló por temas de salud, específicamente por una infección renal.

Pese a ello, el músico decidió visitar el país gaucho, donde fue visto en el recital de Paul McCartney. Se sabe que ingresó solo al hotel el domingo 13 de octubre, donde permaneció hasta este 16 de octubre.

LAMENTAN LA PARTIDA DE LIAM PAYNE EN LAS REDES SOCIALES

A través de las redes sociales, en especial de Instagram, los millones de fanáticos de Payne, así como de One Direction, lamentaron el deceso del músico a los 31 años.

“Estoy en shock”, “Descansa en paz, Liam. Mi infancia no estará completa sin ti”, “Buenas noches por última vez ángel, QEPD”, “Liam no puedo creer esto, te vamos a extrañar mucho”, “No puedo y no voy a creer eso, Dios mío”, “La vida es frágil. Esto es tan impactante y no es algo que esperaba. Un recordatorio para apreciar cada día como un regalo. Q.E.P.D Liam”, “Mi corazón hecho pedacitos”, fueron algunos de los mensajes.