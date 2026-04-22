En “Apex” (“Depredador dominante” en español), cuando Sasha (Charlize Theron) se adentra en la naturaleza australiana busca lidiar con un duelo y poner a prueba sus límites, pero un encuentro con el despiadado psicópata Ben (Taron Egerton) lo cambia todo. En ese entorno hostil, la protagonista debe buscar la manera de sobrevivir al juego mortal de “gato y ratón”. ¿Quieres conocer más detalles sobre la película de Netflix dirigida por Baltasar Kormákur (“Everest”, “Adrift”)?

“Es un thriller psicológico”, indicó Theron a Tudum. “En realidad, es una historia sobre la supervivencia, no solo física, sino también emocional. Y trata sobre descubrir de qué estás hecha”. Mientras que Kormákur habló sobre el guion de Jeremy Robbins: “Me pareció casi existencial. A través de la acción, del terror y de las dificultades, se revelan los personajes”.

Además de Charlize Theron y Taron Egerton, la película de acción y suspense “Apex”, cuenta con las actuaciones de Eric Bana, Matt Whelan, Bessie Holland, Aaron Pedersen, Rob Carlton, Duncan Fellows, Julia Ohannessian, Niam Hogan, Willow Seager, Zac Garred y Caitlin Stasey.

Taron Egerton asume el rol de Ben, un despiadado psicópata, en la película de acción y suspense "Apex" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “APEX”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Depredador dominante”, “una mujer afligida busca consuelo en la naturaleza, solo para verse atrapada en un mortal juego del gato y el ratón con un asesino en serie.”

A pesar de que alguien le aconseja no exponerse a los peligros del Outback australiano sola, Sasha decide continuar con su recorrido. Incluso escucha las recomendaciones de Ben, quien no tarda en localizarla y explicarle las reglas de su sádico juego.

¿CÓMO VER “APEX”?

“Apex” se estrenará el viernes 24 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “DEPREDADOR DOMINANTE”

REPARTO DE “APEX”

Charlize Theron como Sasha

Taron Egerton como Ben

Eric Bana como Tommy

Matt Whelan como Hunter

Bessie Holland

Aaron Pedersen

Rob Carlton

Duncan Fellows

Julia Ohannessian

Niam Hogan

Willow Seager

Zac Garred como Sean

Caitlin Stasey como Leah

Sasha (Charlize Theron) lucha contra Ben (Taron Egerton) para sobrevivir en la película de acción y suspense "Apex" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “DEPREDADOR DOMINANTE”?

“Apex”, que cuenta con Ian Bryce, Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready, Charlize Theron, Beth Kono, AJ Dix y Baltasar Kormákur como productores, tiene una duración de 96 minutos, es decir, 1 hora y 36 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “APEX”?

El rodaje principal de “Depredador dominante”, producida por las compañías Chernin Entertainment, Ian Bryce Productions, Denver and Delilah Productions y RVK Studios, comenzó en Sídney y sus alrededores, en Nueva Gales del Sur, Australia, en febrero de 2025.