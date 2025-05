Además de la tercera temporada de “House of the Dragon”, los fanáticos del universo de “Game of Thrones” esperan con ansias el estreno de “A Knight of the Seven Kingdoms” (“Un caballero de los Siete Reinos”), tercera serie de la franquicia “Canción de hielo y fuego” de George RR. Martin y que se basa en sus novelas cortas “Cuentos de Dunk y Egg”. Los rumores indicaban que llegaría en 2025, sin embargo, HBO tiene otros planes. Entonces, ¿cuándo se estrenará la nueva precuela?

HBO no había anunciado una fecha oficial para el estreno para la serie que se ambienta en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y que sigue a dos héroes improbables que vagaban por Poniente, un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Fue Martin, quien declaró que se emitiría a finales de 2025.

“Es una adaptación tan fiel como cualquier persona razonable podría desear (y ya saben lo increíblemente razonable que soy en ese tema)”, escribió Martin en su blog. “Me han dicho que la serie se estrenará a finales de este año. No sabría decir cuándo. Quizás en otoño. Espero que les guste la serie tanto como a mí.”

"A Knight of the Seven Kingdoms" se ambienta 100 años antes de los eventos de "Juego de tronos" y 100 años después de los eventos de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FECHA DE ESTRENO DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”

“A Knight of the Seven Kingdoms” se estrenará en algún momento de 2026 en HBO. Durante la presentación de los upfronts de Warner Bros. Discovery, se mostró un tráiler que terminaba con “2026”.

Más tarde, Casey Bloys, director ejecutivo de contenido de HBO, confirmó que “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” se estrenaría en “invierno”.

¿Se estrenará el mismo año que “House of the Dragon”? En la lista de estrenos de Max en 2025 no apareció la nueva temporada de la serie de los Targaryen, así que se espera que llegue en el 2026.

“A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

En su blog, George RR. Martin reveló que “A Knight of the Seven Kingdoms” fue renovada para una segunda temporada, que ya estaba en marcha. “Un Caballero de los Siete Reinos” terminó de rodarse “hace meses y pasó directamente a la posproducción. Ya he visto los seis episodios (los dos últimos en versiones preliminares, admito) y me encantaron”, escribió.

Después de hablar de la posible fecha de estreno de la primera entrega, protagonizada por Peter Claffey en el papel de Duncan, el caballero titular, y Dexter Sol Ansell como Egg, dijo, “mientras tanto, seguiremos con ‘The Sworn Sword’, la segunda historia de Dunk & Egg”.