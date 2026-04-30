Han pasado más de veinte años desde que se vio el último capítulo de “Friends”, la comedia que marcó a toda una generación y que sigue siendo muy popular en la actualidad. Su éxito no sorprende: el humor que no envejece, los personajes con los que cualquiera puede sentirse identificado y las tramas sobre la amistad y la vida adulta joven mantuvieron enganchado al público durante diez temporadas, emitidas entre el 22 de septiembre de 1994 y el 6 de mayo de 2004. Aunque la serie terminó hace ya dos décadas, ¿sabías que sus protagonistas todavía cobran por las reposiciones de la sitcom? Lisa Kudrow, quien encarnó a Phoebe Buffay, reveló cuánto ganan exactamente. ¿De qué cifra estamos hablando? Descúbrelo en esta nota.

Aunque la serie terminó hace 22 años, su éxito sigue generando ingresos enormes para sus actores; Lisa Kudrow detalló la cifra anual que recibe el elenco por derechos de autor (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁNTO SIGUEN GANANDO LOS ACTORES DE “FRIENDS” A 22 AÑOS DEL FINAL DE LA SITCOM?

Por su carácter reconfortante, la serie se ha convertido en una sitcom ideal para ver una y otra vez, lo que ha permitido que todos los integrantes del elenco reciban cada año una suma millonaria en derechos de autor. ¿De cuánto estamos hablando?

En una entrevista con The Times, Lisa Kudrow, quien encabeza una nueva temporada de “The Comeback”, contó que el reparto de “Friends” aún recibe la impresionante suma de 20 millones de dólares anuales en regalías. Como se sabe, ella trabajó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y el fallecido Matthew Perry.

Esta cifra que no debería sorprendernos, ya que todos negociaron sus salarios en conjunto y pasaron de cobrar US$22,500 por episodio en la primera temporada a 1 millón de dólares por cada capítulo en las dos últimas entregas.

Pero ese astronómico monto volvió a subir cuando los actores se reunieron en 2021 para un especial único en HBO Max. Por su regreso recibieron 2,5 millones de dólares cada uno. Como el programa sigue distribuyéndose a nivel mundial hasta la actualidad con el mismo éxito, era de esperarse que el elenco continuara recibiendo una suma alta por concepto de regalías.

De izquierda a derecha, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc. (Foto: AFP)

KUDROW HABLÓ SOBRE EL ÉXITO DE “FRIENDS”

Tras el fallecimiento de Matthew Perry, el 28 de octubre de 2023, Lisa Kudrow señaló que volvió a ver la serie y que su éxito perdurable está justificado.

“Después de la muerte de Matthew, volví a ver el programa. Antes, solo veía lo que hice mal o lo que podría haber hecho mejor, pero por primera vez aprecié de verdad lo genial que era porque había un genio trabajando. Y hagamos lo que hagamos en el futuro, jamás volveremos a experimentar algo así”, dijo en la misma entrevista.

Añadió: “Sentí que lo hice bien, pero ¿Jennifer y Courteney? Increíbles. ¿David y Matt? Me hicieron reír muchísimo. Y luego Matthew, él estaba... simplemente está más allá de nuestro alcance”.