“56 días” (“56 Days” en su idioma original) se ubica en el Top 10 de las producciones más populares de Amazon Prime Video. La intrigante trama de la serie basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard ha logrado atrapar a los usuarios de esa plataforma de streaming. Si ya viste la historia de Ciara Wyse (Dove Cameron) y Oliver Kennedy (Avan Jogia), te comparto una lista con títulos con características similares que también puedes encontrar en dicho servicio de contenido bajo demanda.

El drama de misterio desarrollado por Karyn Usher y Lisa Zwerling empieza cuando los detectives Karl Connolly (Dorian Missick) y Lee Reardon (Karla Souza) encuentran un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver y su novia. Ellos deben reconstruir la relación de la pareja para descubrir lo que sucedió en ese lugar y la identidad de la víctima.

Desde el primer episodio de “56 días” queda claro que tanto Oliver y Ciara ocultan varios secretos, incluida su verdadera identidad. En cada capítulo se revelan detalles sobre el retorcido romance y otros datos que sirven como piezas para armar el rompecabezas que representa esta historia.

ESTAS SON LAS SERIES Y PELÍCULAS QUE DEBES VER EN AMAZON PRIME VIDEO DESPUÉS DE “56 DAYS”

1. Juegos sexuales

Ambientada en una universidad de Washington DC, “Juegos sexuales” (“Cruel Intentions” en su idioma original) sigue a dos hermanastros manipuladores que están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su estatus. Después de una fatal novatada, ponen la mira en la hija del vicepresidente. Este drama desarrollado por Phoebe Fisher y Sara Goodman es un remake de la película homónima de 1999, escrita y dirigida por Roger Kumble, y protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon y Selma Blair.

Sinopsis: “‘Juegos sexuales’ sigue la vida de los alumnos privilegiados del Manchester College, donde dos hermanastros despiadados, Caroline y Lucien, harán lo que sea para mantenerse en la cima de una sociedad feroz. Ante una novatada brutal que amenaza al mundo de las hermandades, harán lo que sea necesario para preservar su poder y reputación, incluso si eso implica seducir a la hija del vicepresidente.”

Sarah Catherine Hook como Caroline Merteuil, Zac Burgess como Lucien Belmont y Savannah Lee Smith como Annie Grover en la serie "Juegos sexuales" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Babygirl

Protagonizada por Nicole Kidman, Harris Dickinson, Sophie Wilde, y Antonio Banderas, “Babygirl” es una película de suspenso erótico escrita, dirigida y coproducida por Halina Reijn. La trama se centra en una CEO de alto nivel que arriesga su exitosa carrera y matrimonio al iniciar un romance apasionado con un joven becario.

Sinopsis: “Romy, una poderosa CEO, inicia un romance secreto con su joven pasante a espaldas de su esposo. A medida que la pasión aumenta, deberá decidir si todo el placer y el deseo justifican el riesgo de poder perder su carrera y a toda su familia.”

Harris Dickinson y Nicole Kidman son los protagonistas de "Babygirl", película dirigida y coproducida por Halina Reijn (Foto: Diamond Films)

3. Éramos mentirosos

Basado en la exitosa novela de E. Lockhart, “Éramos mentirosos” (“We Were Liars” en su idioma original) es un thriller psicológico de Amazon Prime Video que sigue a Cadence Sinclair Eastman, miembro de una adinerada y aparente familia perfecta, quien busca reconstruir recuerdos traumáticos de un accidente sufrido en la isla privada familiar durante su verano número 15.

Sinopsis: “Un año después de sufrir un misterioso accidente que la dejó con amnesia, Cadence, de 17 años, regresa a Beechwood en busca de respuestas. Tres generaciones de la distinguida familia Sinclair se reúnen en su refugio veraniego, pero nadie habla del accidente, ni sus amigos de la niñez, ‘los mentirosos’, ni su primer amor Gat, lo que la obliga a descubrir la verdad por sí misma.”

Emily Alyn Lind interpreta a Cadence "Cady" Sinclair Eastman en la serie "We Were Liars", basada en la novela homónima de 2014 de E. Lockhart (Foto: Amazon Prime Video)

4. Adicción perfecta

“Adicción perfecta” (“Perfect Addiction” en su idioma original) es una película de drama y romance de 2023 dirigida por Castille Landon y basada en la novela de Claudia Tan. La cinta protagonizada por Kiana Madeira, Ross Butler y Matthew Noszka sigue a una entrenadora de MMA que decide vengarse de su ex entrenando a su rival, pero en el proceso se enamora de Kayden.

Sinopsis: “Sienna Lane (Kiana Madeira), una exitosa entrenadora de MMA, descubre que su novio Jax (Matthew Noszka), el actual campeón de lucha clandestina de MMA, la ha estado engañando con su hermana menor. Sienna se propone vengarse entrenando al único hombre capaz de destronarlo: su archienemigo Kayden (Ross Butler).”

Kiana Madeira y Ross Butler son los protagonistas de la película "Perfect Addiction" (Foto: Arbor Films)

5. El robo

“El robo” es una serie de suspenso británica creada por Sotiris Nikitas y dirigida por Sam Miller y Hettie Macdonald. Cuando un grupo de ladrones realiza el atraco del siglo, Zara (Sophie Turner) y Luke (Archie Madekwe) se convierten en testigos claves ya que ejecutaron las instrucciones de los hombres armados que entraron al edificio.

Sinopsis: “Dinámica serie de suspenso sobre el atraco del siglo. Un típico día en Lochmill Capital da un vuelco cuando Zara (Sophie Turner) y Luke (Archie Madekwe) deben ejecutar las instrucciones de los ladrones armados que entraron al edificio. El detective Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) tiene muchos conflictos y poco tiempo para averiguar quién robó 4000 millones de libras de un fondo de pensiones y por qué.”