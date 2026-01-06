Las tarjetas para el Día de los Reyes Magos siguen siendo una forma muy especial de mantener viva la magia del 6 de enero. Aunque hoy predominan los mensajes digitales, muchas familias y amigos todavía disfrutan enviando tarjetas físicas o virtuales para acompañar los regalos, las roscas y los momentos en familia. Una tarjeta bien escrita se convierte en un recuerdo que se guarda en el corazón y, muchas veces, también en una caja de tesoros junto con fotos, cartas y detalles significativos.

En el contexto actual, las tarjetas de Reyes Magos también han dado el salto a WhatsApp, correo electrónico y redes sociales. Se personalizan con fotos, ilustraciones de Melchor, Gaspar y Baltasar, estrellas, camellos y mensajes llenos de ilusión. Son ideales para felicitar a quienes están lejos, para añadir un toque emotivo a un regalo o simplemente para sorprender con unas palabras bonitas. Así, la tradición se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia: transmitir cariño, fe y esperanza.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Que cada regalo te recuerde lo mucho que te quieren quienes están a tu lado. FOTO DE CANVA.COM

A la hora de crear una tarjeta de Reyes, elegir la frase adecuada es clave para expresar lo que sientes. Ya sea un mensaje tierno para un niño, un texto divertido para un amigo, unas palabras profundas para la familia o un saludo rápido por WhatsApp, siempre hay una frase perfecta para cada persona. A continuación encontrarás 50 frases para tarjetas del Día de los Reyes Magos, organizadas por estilo y tipo de uso, para que puedas encontrar fácilmente la que mejor se adapte a tu mensaje.

Frases, felicitaciones y saludos para tus tarjetas del Día de Reyes Magos

Que esta tarjeta de Reyes Magos lleve hasta ti un pedacito de la magia de Belén y un abrazo lleno de cariño.

Que cada palabra de esta tarjeta sea un deseo cumplido para ti en este nuevo año.

En esta tarjeta va mi mejor regalo: un “Feliz Día de Reyes” lleno de luz y esperanza.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Aunque el juguete se rompa o pase de moda, la ilusión de este día se queda para siempre. FOTO DE CANVA.COM

Que los Reyes Magos firmen contigo un año lleno de sueños cumplidos y momentos inolvidables.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Que este Día de Reyes te anime a ser valiente, creativo y muy feliz durante todo el año. FOTO DE CANVA.COM

Esta tarjeta quiere decirte algo sencillo pero sincero: gracias por ser parte de mi vida. ¡Felices Reyes!

¡Felices Reyes Magos! Que esta tarjeta sea el inicio de un año lleno de bendiciones para ti y tu familia.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- “Allí donde hay un niño ilusionado, los Reyes Magos siempre llegan a tiempo.” FOTO DE CANVA.COM

Te envío esta felicitación de Reyes con la ilusión de que cada día de este año te sorprenda para bien.

Que los Reyes Magos conviertan esta felicitación en un montón de abrazos, risas y buenas noticias.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- “La estrella de Belén sigue brillando en cada gesto de amor que tenemos con los demás.” FOTO DE CANVA.COM

Felicidades en este Día de Reyes: que nunca te falten motivos para creer en la magia de la vida.

Hoy te felicito por Reyes y por todo lo que eres: una persona especial que merece lo mejor.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- “El mejor regalo de los Reyes Magos es la familia unida alrededor de la mesa y el corazón lleno de gratitud.” FOTO DE CANVA.COM

Tarjeta exprés por WhatsApp: salud, amor, sueños cumplidos y un Día de Reyes inolvidable para ti.

No hay sello ni sobre, pero sí mucho cariño en este saludo de Reyes Magos para ti.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- “Los Reyes Magos viajan más rápido que la luz: llegan al corazón de quienes aún creen en la magia.” FOTO DE CANVA.COM

Te mando esta “tarjeta digital” por WhatsApp para decirte: ¡Felices Reyes, que la magia llegue hasta tu casa!

Que este mensaje sea como una estrella que te recuerde lo cerca que estás de mi corazón. ¡Felices Reyes!

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- “La noche de Reyes nos enseña que los sueños se cumplen cuando se acompañan de fe y esperanza.” FOTO DE CANVA.COM

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- “Un simple detalle en el Día de Reyes puede convertirse en un recuerdo eterno.” FOTO DE CANVA.COM

Abre este mensaje como si fuera un regalo: dentro va mi mejor deseo de felicidad en este 6 de enero.

Si los Reyes se retrasan, tranquilo: con tantos deseos bonitos, el tráfico celestial está complicado.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Cada regalo es un abrazo que cruza el tiempo y la distancia. FOTO DE CANVA.COM

He pedido a los Reyes que te traigan paciencia para aguantarme otro año más.

Esta tarjeta no trae oro, incienso ni mirra… pero sí una buena dosis de buen humor.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- La magia no está en los regalos, está en compartirlos contigo. FOTO DE CANVA.COM

Que los Reyes Magos te traigan muchos regalos… y la factura se la manden a otro.

Si te dejan carbón, que al menos sea para hacer una buena parrillada. ¡Felices Reyes!

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Que nuestros lazos familiares brillen más que cualquier estrella. FOTO DE CANVA.COM

Que la estrella de Belén ilumine cada paso que des y cada decisión que tomes este año.

Que los Reyes Magos dejen en tu corazón el regalo más valioso: la paz interior.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Hoy los camellos vinieron cargados de amistad para ti. FOTO DE CANVA.COM

Que la magia de hoy se convierta en gratitud mañana y en esperanza siempre.

En esta carta a los Reyes pido poco para mí y mucho para ti: salud, amor y motivos para sonreír.

Queridos Reyes Magos, si les queda un espacio en el camello, traigan a mi amigo un año lleno de alegría.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Los Reyes no solo traen regalos, traen momentos que nunca olvidamos: ¡disfrútalos! FOTO DE CANVA.COM

Que cada amanecer de este año lleve escondido un pequeño milagro para ti.

En este Día de Reyes, deseo que tu vida se llene de momentos tan bellos como esta tradición.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- No olvides que lo que cuenta es el amor que hay detrás del presente. FOTO DE CANVA.COM

En mi carta he escrito tu nombre para que los Reyes te cuiden y te llenen de bendiciones.

Esta carta no solo lleva deseos, también lleva agradecimiento por todo lo vivido contigo.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Que tus sueños más locos tengan la chispa de esta noche mágica. FOTO DE CANVA.COM

De Oriente hasta tu hogar, que los Reyes Magos traigan la respuesta a tus oraciones.

Que el paso de los Reyes por tu casa deje huellas de alegría y armonía.

Hoy los Reyes Magos no solo tocan tu puerta, también tocan tu alma con su luz.

A los Reyes les pedí un regalo especial: que nunca te falte ilusión en el corazón.

Que Melchor te regale esperanza, Gaspar te regale fe y Baltasar te regale amor sin medida.

Que cada Rey Mago deje en tu vida un motivo nuevo para creer en lo imposible.

Con esta tarjeta quiero recordarte que, aunque pase el tiempo, la ilusión siempre puede renacer.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Deseo que disfrutes de cada momento y de cada regalo en la noche más mágica y esperada del año. FOTO DE CANVA.COM

Que este mensaje de Reyes sea un abrazo de papel que te acompañe todo el año.

Te deseo un Día de Reyes lleno de detalles pequeños que se vuelvan grandes recuerdos.

Hoy te envío palabras sencillas, pero llenas de amor: gracias por estar y por ser.

Que cada línea de esta tarjeta sea una semilla de alegría que florezca en tu vida.

Que los Reyes Magos hackeen tus miedos y actualicen tu vida con la última versión de la felicidad.

Hoy la estrella de Belén te ha puesto en mis pensamientos, por eso esta tarjeta lleva tu nombre.

Que tu corazón sea el pesebre donde nazcan tus mejores sueños este año.

Los Reyes ya pasaron por aquí y dejaron un mensaje para ti: “Nunca dejes de brillar”.

Esta tarjeta viene con garantía de fábrica: incluye amor, ilusión y reposición de sueños perdidos.

Que los Reyes Magos escriban en el cielo la palabra “felicidad” y la proyecten cada noche sobre tu ventana.

MADRID (ESPAÑA), 06/01/2026.- Que la magia de los Reyes Magos llene tu vida de aventuras y risas inesperadas. FOTO DE CANVA.COM

Si la vida fuera un cuento, hoy sería el capítulo donde llegan los Reyes y cambian todo con su magia.

Que cada deseo que pidas hoy se convierta en una constelación guiando tu camino.

Imagina que cada estrella es un regalo: hoy el cielo entero es para ti.