Vive la Jornada 2 del Clásico Mundial 2026 este sábado 7 de marzo. Desde el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico recibirá a Panamá a partir de las 7:00 p.m. hora local o 6:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. La transmisión desde Puerto Rico estará a cargo de Wapa Deportes en TV y online, por lo que aquí te dejaré con todos los detalles para seguir este segundo encuentro de los puertorriqueños en el torneo.

Conoce a qué hora inicia y dónde ver por TV el juego entre Panamá vs. Puerto Rico EN VIVO EN DIRECTO este sábado 7 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)

Cómo ver WAPA Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. Panamá EN DIRECTO

WAPA Deportes es el canal encargado de transmitir los juegos de Puerto Rico en el Clásico Mundial, incluyendo el choque frente a Panamá. Si estás en Puerto Rico, puedes sintonizar el canal en TV por cable y ver la señal en vivo también desde la web oficial de Wapa (sección “envivo/deportes”), según promociona la propia cadena.

Además del canal lineal, WAPA TV ha promocionado el uso de su app oficial para disfrutar los juegos del Clásico Mundial en vivo desde dispositivos móviles dentro de la isla. Eso hace que, para quienes viven en Puerto Rico, la forma más directa de ver Puerto Rico vs. Cuba sea:

TV por cable: sintonizando WAPA Deportes.

Streaming local: página wapa.tv/envivo/deportes y app oficial de Wapa TV (sujeto a disponibilidad geográfica).

Diales de WAPA Deportes en Puerto Rico

Tipo de servicio Operador / Plataforma Canal / Dial de WAPA Deportes TV abierta (aire digital) Aire digital Puerto Rico Canal 4.2 Cable Liberty Puerto Rico Canal 44 / 244 HD Cable Claro TV Puerto Rico Canal 5 (WAPA 2 Deportes) Satélite Dish Puerto Rico Canal 27 Cable Naicom Canal 31 / 33 (según aviso reciente) Satélite DIRECTV Puerto Rico Canal 657 (WAPA 2 Deportes)

Estos son los diales que WAPA Deportes y medios deportivos han reiterado en sus comunicaciones recientes para ver la señal deportiva en Puerto Rico, incluyendo transmisiones de béisbol.

Puerto Rico vs. Panamá EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026

sábado 7 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico Horario: 6:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Panamá / 7:00 p.m. San Juan

6:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Panamá / 7:00 p.m. San Juan Canal TV: Wapa Deportes (Puerto Rico) / Medcom (Panamá) / FS1 (USA)

Wapa Deportes (Puerto Rico) / Medcom (Panamá) / FS1 (USA) Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)