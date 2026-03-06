Un nuevo capítulo se escribe para la Vinotinto de béisbol. Este viernes 6 de marzo, Venezuela debutará en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Países Bajos, en el imponente LoanDepot Park de Miami, Florida, un escenario que se ha convertido en casa simbólica de la afición latina. La cita está pautada para las 13:00 horas de Caracas, mientras que en Estados Unidos el encuentro arrancará a las 12:00 p.m. ET y a las 9:00 a.m. PT. Si te preguntas dónde ver el partido por TV o streaming, hay varias opciones disponibles y que te responderemos a continuación.

En territorio venezolano, el Venezuela vs. Países Bajos contará con una amplia cobertura que abarca tanto señal abierta como suscripción, de modo que el juego pueda llegar a la mayor cantidad posible de hogares, comercios y espacios públicos. Venevisión, TVES, Televen e IVC transmitirán el encuentro en televisión abierta y por cable, convirtiendo el debut de la Vinotinto en uno de los eventos deportivos centrales del día. A este abanico se suman ByM Sports y la plataforma Béisbol Play, que ofrecerán la opción de seguir el partido vía cable y streaming, una alternativa ideal para quienes prefieren consumir el béisbol desde servicios digitales, dispositivos conectados o televisores inteligentes, sin depender únicamente de la señal tradicional.

En Estados Unidos, el duelo entre Venezuela y Países Bajos se integra al paquete oficial de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con una parrilla pensada para alcanzar tanto a la comunidad latina como al aficionado estadounidense que sigue de cerca el torneo. Las señales de FOX Sports, entre ellas FOX Deportes, FOX One, FS1 y la app de FOX Sports, llevarán las imágenes del encuentro a la televisión tradicional y a las pantallas móviles, ofreciendo relatos en inglés y en español según la señal sintonizada. Además, servicios de TV en vivo por internet como Fubo se convierten en una opción muy atractiva para quienes prefieren ver el juego vía streaming, ya sea desde el teléfono, la computadora o el smart TV, con la comodidad de conectarse desde cualquier lugar del país.

Para el resto de Latinoamérica, el partido entre Venezuela y Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará disponible a través de ESPN en televisión por cable y mediante Disney Plus en streaming, lo que garantiza una cobertura amplia, estable y accesible en la mayoría de países de la región. Con esta combinación de señales tradicionales y plataformas digitales, los aficionados desde Caracas, Miami, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago o cualquier otra ciudad latinoamericana tendrán a su disposición múltiples alternativas para seguir de cerca el debut de la Vinotinto, acompañar cada lanzamiento y sumarse a la expectativa por un juego que, desde el primer pitch hasta el último out, tiene todo para ofrecer emociones de principio a fin.

¿Qué canal transmite el juego Países Bajos vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Venezuela Béisbol Play, TVES, Venevisión, Televen, IVC, ByM Sports, ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos FOX Sports, FOX ONE, FOX Deportes, FOX Sports App, FS1, Tubi y fuboTV Resto de Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

Horarios del Países Bajos vs. Venezuela

11:00 horas en México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua

12:00 horas en Estados Unidos (ET), Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba

13:00 horas en Venezuela, Puerto Rico, Bolivia y Rep. Dominicana

14:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil