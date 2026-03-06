Venezuela y Países Bajos abren fuego en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un choque que puede marcar el rumbo de la Vinotinto en el torneo. Este viernes 6 de marzo , desde el LoanDepot Park de Miami, la selección venezolana buscará imponer su jerarquía ante una novena europea que sabe complicar a los favoritos. ¿Quieres saber en qué canal ver el partido EN VIVO en tu televisor, PC, tablet o celular? La señal para el público venezolano será GRATIS por Venevisión y su plataforma Venevisión Play, por lo que tendrás varias opciones para no perderte ningún inning.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.

¿Cómo ver Venezuela vs. Países Bajos ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver Venezuela vs. Países Bajos?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

¿Qué se juega Venezuela ante Países Bajos en el Grupo D?

Aunque es apenas el arranque del Grupo D, el duelo frente a Países Bajos tiene peso de partido grande. La Vinotinto necesita un inicio sólido para encaminar su clasificación y no complicarse temprano ante un rival que suele ser incómodo en torneos cortos.

Es el debut de Venezuela en el Clásico Mundial 2026.

Países Bajos llega con experiencia en este tipo de competencias.

Un triunfo dejaría a la Vinotinto bien posicionada de cara a la siguiente jornada.

Cada entrada contará, y la afición venezolana podrá vivirlo en directo a través de la pantalla de Venevisión.

Ficha previa del partido Venezuela vs. Países Bajos

Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Instancia: Jornada 1 – Grupo D

Jornada 1 – Grupo D Partido: Venezuela vs. Países Bajos

Venezuela vs. Países Bajos Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Viernes 6 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park

LoanDepot Park Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

Miami, Florida (Estados Unidos) Hora en Miami (ET): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Hora en Caracas: 1:00 p.m.

1:00 p.m. TV en Venezuela: Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV)

Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV) Streaming: Venevisión Play (online y gratis con señal en vivo de Venevisión)