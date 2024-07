Las dos mejores selecciones sudamericanas en la actualidad se enfrentarán por el último boleto a la gran final de la Copa América: Uruguay vs. Colombia se enfrentarán este miércoles 10 de julio desde las 19:00 horas en Bogotá, 21:00 horas en Montevideo, 20:00 ET / 19:00 CT / 18:00 MT / 17:00 PT de USA y 19:00 horas (ECU/PER) en el Bank of American Stadium. A continuación te brindaré una guía completa con canales de transmisión por TV y vía online, además de horarios y más detalles sobre este partido de cuartos de final.

El último cara a cara entre colombianos y uruguayos sucedió en la caribeña Barranquilla, a mediados de octubre de 2023 en el camino eliminatorio para el Mundial norteamericano 2026, un partido que se saldó con un 2-2. Disputadas seis de las dieciocho fechas de la clasificatoria sudamericana, Uruguay es segunda de la tabla con 13 puntos, uno más que Colombia que es tercera.

Los cafeteros extendieron a 27 partidos su imbatibilidad, 24 de la mano del argentino Néstor Lorenzo, con una paliza 5-0 sobre Panamá, que poco tuvo para hacer en el State Farm Stadium en el desierto de Glendale (Arizona). Uruguay, por su parte, encontró el pase al derrotar a Brasil 4-2 en una dramática definición por penales en el Allegiant Stadium en Las Vegas, luego de un intenso 0-0 en los 90 minutos, en los que perdió al lateral izquierdo Nahitan Nández por expulsión a los 73 minutos.

¿A que hora jugan Uruguay vs. Colombia? Horarios en Estados Unidos

Si vives en USA y no quieres perderte ni un segundo del duelo, pues a continuación te mostraré los horarios de transmisión en cada uno de los estados del país norteamericano.

Horario Uruguay vs Colombia Ciudades en Estados Unidos 20:00 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 19:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 18:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 17:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Uruguay vs. Colombia: horarios en México, Latam y resto del mundo

México: 18:00

Costa Rica: 18:00

Guatemala: 18:00

El Salvador: 18:00

Nicaragua: 18:00

Honduras: 18:00

Perú: 19:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Panamá: 19:00

Venezuela: 20:00

Bolivia: 20:00

República Dominicana: 20:00

Puerto Rico: 20:00

Chile: 20:00

Argentina: 1:00

Brasil: 21:00

Uruguay: 21:00

¿Qué canal transmite Uruguay vs. Colombia en Estados Unidos?

Si resides en Estados Unidos cuentas con dos posibilidades para ver el juego: En idioma inglés, el canal FOX Sports (FS1) cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de la Copa América 2024 desde los servicios streaming de fubo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. ¿Y cómo verlo en español? Deberás contratar TUDN, Univisión o ViX Premium.

¿Cómo ver Uruguay vs. Colombia en México? Streaming y TV

Desde México, el partido Uruguay vs. Colombia será televisado por el Canal 5 de Televisa Deportes, TUDN, TV Azteca 7, ViX Premium y Azteca Deportes.

¿Dónde ver Uruguay vs. Colombia en resto de Latinoamérica?

Los seguidores de la ‘Celeste’ podrán ver el partido ante Colombia a través de los canales de DIRECTV Sports (DSports), NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, Montecable HD 1, Cardinal TV, TyC Sports y Ciudad TV. También tienen opciones para verlo por Internet descargando las apps de DGO y TyC Sports Play.

Si te encuentras en Colombia, el duelo ante los uruguayos podrás verlo a través de las señales de Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports y vía online mediante DGO y Caracol Play.

En tanto, en los demás países de Sudamérica se podrá el duelo entre Uruguay vs. Colombia desde la señal oficial de DirecTV Sports.

