Uruguay vs. Brasil en vivo se enfrentarán este martes 17 de octubre por la jornada 4 de las Eliminatorias 2026 en el estadio Centenario de Montevideo desde las 21:00 horas de Uruguay y Brasil (7:30 pm ET/ 6:30 pm CT/ 5:30 pm MT/ 4:30 pm PT). Este nuevo choque revivirá la rivalidad entre Uruguay y Brasil y para no perderte de ningún detalle, compartimos contigo lo que necesitas saber, como canales de transmisión, streaming y más.

El encuentro en Montevideo tiene un reto para los dirigidos por Marcelo Bielsa y es el de buscar un triunfo que no le es ajeno a Uruguay desde 2001 (Eliminatorias Corea y Japón 2002) frente al Scratch. Los charrúas llegan a esta fecha con cuatro unidades tras vencer a Chile en Montevideo (3-1), caer con Ecuador en Quito (2-1) y empatar con Colombia en Barranquilla (2-2).

En tanto, Brasil cedió la punta de las Eliminatorias al dejar dos puntos en el camino frente a Venezuela en casa. De manera agónica y con un golazo, la “Vinotinto” igualó ante la Verdeamarela por 1 a 1. Fernando Diniz no contara con el defensa Danilo, que se lesionó frente a los venezolanos y se sumó a las bajas en defensa que por motivos físicos ya presentaba Brasil (incluido Vanderson, suplemente de Danilo).

¿A qué hora y dónde ver Uruguay vs. Brasil desde Uruguay?

El partido entre Uruguay y Brasil empieza a jugarse desde las 21:00 horas de Montevideo. Podrás ver el partidazo en NS Eventos 1, Montecable HD 1, Antel TV, DIRECTV Sports Uruguay, AUF TV y TCC.

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs. Uruguay desde Brasil?

El duelo entre Brasil y Uruguay se disputará desde las 21:00 horas de Brasilia. La señal que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el cotejo son Canais Globo, NOW NET e Claro, Globo y SporTV.

¿Cómo ver Brasil vs Uruguay en TV por las Eliminatorias 2026?

Todos los partidos de las Eliminatorias Conmebol 2026 se emiten por la señal de DirectTV Sports y DirectTV Go. Este último lo puedes descargar en dispositivos móviles:

¿Cómo ver Brasil vs Uruguay en streaming por las Eliminatorias 2026?

Uruguay: Star+ y VTV+

Brasil: Star+

Estados Unidos: FuboTV, Paramount+ y ESPN+

Colombia: RCN, Caracaol y Paramount+

Ecuador: Star+ y El Canal del Fútbol

España: Movistar+

Argentina: Star+ y TyC Sports

Bolivia: Star+ y Tigo Sports

Chile: Star+ y TNT Sports

México: Star+ y Claro Sports

Paraguay: Star+ y Tigo Sports

Perú: Star+ y Movistar+

Venezuela: Star+ y VePlus