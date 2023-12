El Urawa Red Diamonds de Japón, vigente campeón de la Liga de Campeones de la AFC (Asia), y el Manchester City de Inglaterra, campeón de la UEFA Champions League (Europa), chocarán en un vibrante partido con motivo las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA 2023 a desarrollarse este martes 19 de diciembre desde el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Te compartimos los detalles para poder ver el juego por TV, los horarios y las alineaciones probables.

¿Quién será el rival del Fluminense en la final, Urawa Red o Man. City?

El Fluminense de Brasil (representante de la Copa Libertadores) despachó, sin problemas, por 2-0 a su par del Al-Ahly de Egipto (de la Liga de Campeones de África) y, con este resultado, consiguió el boleto a la gran final del Mundial de Clubes y espera al ganador de la otra llave conformada por el Urawa Red Diamonds y Manchester City. Para nadie es extraño que el equipo de la Premier League parte como favorito ante los nipones. Sin embargo, Pep Guardiola todavía no tiene confirmada la presencia -en un cien por ciento- de Erling Haaland. El ariete noruego sufre una lesión ósea por estrés en el pie que le impidió alinear en los cotejos contra Luton Town y el Estrella Roja de Belgrado.

Así fue el gol número 40 de Erling Haaland en la Champions. (Video: ESPN)

¿Cuándo y a qué hora juegan Urawa Red vs. Manchester City por el Mundial de Clubes?

El partido entre Urawa Red y Manchester City se realizará el martes 19 de diciembre a partir de las 13:00 horas de Lima (1 pm ET | 12 pm CT | 11 am MT | 10 am PT) desde el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita. El juez confirmado para el duelo será el saudí Mohammed Khaled Al Hoish.

El estadio King Abdullah Sports City cuenta con una capacidad máxima para albergar a 62.242 espectadores y será escenario del partido entre Urawa Red y Manchester City por el Mundial de Clubes de la FIFA 2024. (Foto: AFP)

PARTIDO Urawa Red vs. Manchester City en vivo HORARIO 1 pm ET | 12 pm CT | 11 am MT | 10 am PT (Estados Unidos) CANAL DE TV FIFA+ (USA) y DirecTV Sports (Sudamérica) ESTADIO King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita CÓMO VERLO ONLINE Sigue el minuto a minuto en Gestión Mix

Horario para ver el partido entre Urawa Red vs. Manchester City

Te compartimos los horarios para seguir el duelo entre Urawa Red y Manchester City:

España – 19:00 horas

Argentina – 15:00 horas

Chile – 15:00 horas

Uruguay – 15:00 horas

Paraguay – 15:00 horas

Brasil – 15:00 horas

Venezuela – 14:00 horas

Canadá – 14:00 horas

Puerto Rico – 14:00 horas

Bolivia – 14:00 horas

República Dominicana – 14:00 horas

Perú – 13:00 horas

Ecuador – 13:00 horas

Colombia – 13:00 horas

Panamá – 13:00 horas

México – 12:00 horas

Costa Rica – 12:00 horas

Honduras – 12:00 horas

Nicaragua – 12:00 horas

El Salvador – 12:00 horas

Guatemala – 12:00 horas

Lista de horarios en USA

1 pm ET en Estados Unidos

12 pm CT en Estados Unidos

11 am MT en Estados Unidos

10 am PT en Estados Unidos

¿Dónde ver Urawa Red vs. Manchester City en vivo por TV y streaming?

Podrás seguir el partido entre Urawa Red y Manchester City en Sudamérica por la señal de DirecTV Sports. No obstante, el dicho duelo del Mundial de Clubes también se verá GRATIS con la app oficial de FIFA+.

Alineación probable del Urawa Red Diamonds vs. Manchester City

Shusaku Nishikawa; Takahiro Sekine, Alexander Scholz, Marius Hoibraten, Takahiro Akimoto; Atsuki Ito, Ken Iwao, Tomoaki Okubo, Kaito Yasui, Yoshio Koizumi; José Kanté. DT: Maciej Skorza.

Alineación probable del Manchester City vs. Urawa Red Diamonds

Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish; Julián Álvarez. DT: Pep Guardiola.