Este domingo 23 de junio a las 6:00 p.m (ET), Estados Unidos y Bolivia se enfrentan en la primera fecha del grupo C de la Copa América , desde el AT&T Stadium, Texas. El país sudamericano buscará el triunfo ante un rival de Concacaf por primera vez desde la edición de 1997, cuando vencieron a México por 3-1 en las semifinales de la edición donde hicieron de anfitriones. Si no te quieres perder el encuentro deportivo, entonces revisa en las siguientes líneas cómo ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía Univisión.

USA, recibe a los bolivianos luego de un par de amistosos ante Colombia y Brasil, donde consiguió una derrota y un empate respectivamente. La verde también tuvo dos partidos amistosos previos a la Copa América, pero ambos resultados fueron derrota. La primera fue goleada 1-3 ante Ecuador, mientras que Colombia con un 3-0.

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Bolivia vía Univision EN VIVO?

Univision se puede ver a través de los servicios de cable de Dish, DIRECTV, Optimum, Xfinity (Comcast). A continuación, te brindo la guía de canales para seguir en directo todos los partidos de la USMNT en este torneo continental que se disputará en territorio estadounidense.

Dish: Canales 824/828 SD y 270 HD

Canales 824/828 SD y 270 HD DirecTV: Canales 402/403 HD

Canales 402/403 HD Optimum: Canales 18 SD y 1004 HD

Canales 18 SD y 1004 HD Xfinity: Canales 149/173 SD y 225 HD

Si resides en USA es posible que puedas seguir la señal de Univision por internet. Mediante la transmisión en vivo a través de su página web. Link, para ver Univision en vivo por internet vía online.