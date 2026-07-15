El histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará hoy, miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Quien logre la victoria en este electrizante duelo conseguirá el codiciado boleto para disputar la gran final de la Copa del Mundo contra España. El conjunto sudamericano selló su clasificación a esta etapa decisiva con pura garra y efectividad, demostrando una enorme fortaleza mental para resolver los partidos clave incluso cuando el juego colectivo no fluía de manera perfecta.

Lionel Messi, consolidado como el máximo goleador y referente absoluto de la Albiceleste, lidera al equipo con la mirada puesta en agigantar todavía más su legendaria carrera. El astro argentino tiene ante sí la oportunidad perfecta para marcar la diferencia en un clásico de alta tensión y, de paso, tomar ventaja sobre Kylian Mbappé en la reñida carrera por la Bota de Oro del torneo. La motivación del capitán argentino es máxima, sabiendo que se encuentra a solo un paso de una nueva final del mundo.

Por su parte, la selección de Inglaterra se presenta a este compromiso habiendo superado las bajas de varias de sus figuras principales, consolidando en su lugar un bloque colectivo muy sólido que ejecuta a la perfección la pizarra táctica de Thomas Tuchel. Las principales armas británicas se concentran en el talento diferencial de Jude Bellingham en el mediocampo y en el olfato goleador de Harry Kane, un delantero letal que sabe aparecer en los momentos más determinantes para definir los partidos.

ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de TELEFE EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

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Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: ficha del partido

Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Partido: Argentina vs. Inglaterra

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Semifinal

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 14:00 horas (México)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)