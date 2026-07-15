El poderío argentino cara a cara contra la fuerza inglesa. Este miércoles 15 de julio, no te pierdas el partido de Inglaterra vs. Argentina EN VIVO a través de la señal del Canal 5 y TUDN desde México, a partir de las 13:00 horas CDMX, en lo que será la semifinal del Mundial 2026. Argentina viene de eliminar en tiempo extra a Suiza, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega en el tiempo extra también con doblete de Jude Bellingham. Aquí te dejo todos los detalles para ver la transmisión.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?
El partido entre Inglaterra vs. Argentina se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga en México.
Canales de Canal 5 en México
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
También es posible seguir la cobertura del encuentro mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Inglaterra vs. Argentina por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial de la semifinal con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde Atlanta, Georgia.
Canales de TUDN en México
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Inglaterra vs. Argentina en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.
Canales de TUDN USA
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Inglaterra vs. Argentina por la Copa Mundial FIFA 2026
|Partido
|Inglaterra vs. Argentina
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales)
|Fecha
|Miércoles 15 de julio de 2026
|Horario
|13:00 horas del Centro de México
|TV abierta
|Canal 5
|TV de paga
|TUDN
|Streaming
|ViX y TUDN
|Estadio
|Mercedes Benz Stadium
|Ciudad
|Atlanta, Georgia (Estados Unidos)