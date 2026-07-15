Pocas rivalidades sobreviven intactas al paso de las generaciones. Argentina e Inglaterra son una de ellas. Cuarenta años después de algunos de los capítulos más recordados de la historia de los Mundiales, ambas selecciones volverán a encontrarse este miércoles 15 de julio en Atlanta con un objetivo común: alcanzar la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Quieres ver el partido desde tu celular, Smart TV, computadora o tablet? El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Bogotá (3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT en Estados Unidos) . Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias mediante la cobertura especial de GOL Caracol TV y las plataformas digitales oficiales de Caracol Televisión.

Lionel Messi lidera a la vigente campeona del mundo en un duelo que pondrá a prueba la ambición de una Inglaterra impulsada por Jude Bellingham y Harry Kane.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 estará disponible mediante GOL Caracol TV, señal que ha acompañado la cobertura del torneo para millones de colombianos.

Canales de GOL Caracol TV en Colombia

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

Además de la transmisión del partido, GOL Caracol ofrecerá análisis previo, reportes desde Atlanta y seguimiento completo de todo lo que ocurra alrededor de la semifinal.

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por radio también podrán hacerlo mediante la cobertura especial de Caracol Radio.

Frecuencias de Caracol Radio

Bogotá : 100.9 FM y 810 AM

: 100.9 FM y 810 AM Medellín : 90.3 FM y 750 AM

: 90.3 FM y 750 AM Barranquilla : 97.6 FM y 1100 AM

: 97.6 FM y 1100 AM Cali : 90.5 FM y 820 AM

: 90.5 FM y 820 AM Bucaramanga : 99.2 FM y 880 AM

: 99.2 FM y 880 AM Cartagena : 1170 AM

: 1170 AM Pereira : 950 AM

: 950 AM Manizales : 1180 AM

: 1180 AM Cúcuta : 1090 AM

: 1090 AM Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Argentina vs. Inglaterra?

Además de la emisión en directo del partido, GOL Caracol desarrollará una programación especial enfocada en la recta final del Mundial 2026.

La cobertura incluye:

Análisis táctico de la semifinal

Alineaciones confirmadas

Entrevistas y reportes desde Atlanta

Reacciones posteriores al encuentro

Resumen de las mejores jugadas

Información sobre la final del Mundial

Para consultar la programación actualizada puedes ingresar a la página oficial de Caracol Televisión.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios también podrán seguir la semifinal mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.

Dispositivos compatibles con Caracol Play

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Smart TV compatibles

Solo es necesario contar con conexión a internet y verificar previamente la disponibilidad del servicio.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los colombianos que se encuentren fuera del país pueden acceder a la programación digital de Caracol utilizando una VPN con servidores ubicados en Colombia.

Pasos para ver Argentina vs. Inglaterra desde el extranjero

Contrata una VPN confiable. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor colombiano. Ingresa a Caracol TV o Caracol Play. Accede a la transmisión en vivo del partido.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Argentina vs. Inglaterra por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales pueden presentar restricciones geográficas fuera de Colombia. Una VPN permite navegar utilizando una dirección IP colombiana y acceder a plataformas que transmiten el Mundial dentro del territorio nacional.

Resumen para ver Argentina vs. Inglaterra por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica Instalar VPN y conectarse a un servidor colombiano Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la transmisión desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad antes del partido

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Horario: 14:00 horas de Bogotá (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)

14:00 horas de Bogotá (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) Partido: Argentina vs. Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026

Argentina vs. Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026 Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Miércoles 15 de julio de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio de 2026 por las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Argentina contra Inglaterra en Colombia?

El partido comenzará a las 14:00 horas de Colombia.

¿Dónde se disputa el encuentro?

La semifinal se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por TV y streaming?

En Colombia podrá seguirse mediante GOL Caracol TV y Caracol Play.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

Lionel Messi, Julián Álvarez y Emiliano Martínez destacan en Argentina. Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka lideran a Inglaterra.

¿Qué está en juego en este partido?

El ganador avanzará a la final de la Copa Mundial FIFA 2026 para enfrentar a España.

Análisis de Noé Yactayo

“Las semifinales tienen una particularidad: rara vez permiten esconder debilidades. A estas alturas del torneo, cada selección ha mostrado su identidad y Argentina e Inglaterra llegan con credenciales suficientes para considerarse candidatas legítimas al título.

La Albiceleste ha construido su campaña desde la resistencia competitiva. No siempre encontró partidos cómodos, pero sí respuestas. Contra Cabo Verde, Egipto y Suiza atravesó momentos complejos y aun así consiguió avanzar. Esa capacidad para mantenerse firme cuando el contexto se vuelve adverso explica buena parte de su presencia entre los cuatro mejores del campeonato.

Inglaterra representa una amenaza distinta a cualquier rival que Argentina haya enfrentado hasta ahora. Tiene velocidad para atacar espacios, futbolistas capaces de desequilibrar en el uno contra uno y un centro del campo liderado por Bellingham que combina talento con personalidad. Es un equipo que puede crecer durante los partidos y castigar cualquier desconcentración.

También existe un componente emocional difícil de ignorar. Messi se encuentra a un paso de disputar otra final mundialista, mientras que Inglaterra intenta romper una espera de décadas sin regresar al partido decisivo. Cuando se combinan historia, calidad y presión competitiva, el resultado suele ser un espectáculo a la altura de las circunstancias.

Todo apunta a una semifinal de márgenes mínimos. Y en encuentros así, la gestión de los detalles suele tener más valor que cualquier estadística.”