Atlanta será el escenario de uno de los encuentros con mayor carga histórica del Mundial 2026. Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio por un lugar en la final de la Copa del Mundo, un cruce que vuelve a reunir a dos selecciones acostumbradas a protagonizar capítulos memorables en el torneo más importante del fútbol internacional.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar una exigente ruta eliminatoria frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza. Del otro lado aparece una Inglaterra que ha encontrado en Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka las piezas fundamentales de una generación que sueña con devolver al país a una final mundialista.

El partido comenzará a las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Para los aficionados argentinos, la cobertura estará disponible en señal abierta mediante Telefe, mientras que Mi Telefe ofrecerá la transmisión online para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

A continuación, consulta los horarios, canales y plataformas para ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y GRATIS desde territorio argentino.

TL;DR del Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe

Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial FIFA 2026.

por las semifinales del Mundial FIFA 2026. Telefe transmitirá el partido en señal abierta para todo el país.

transmitirá el partido en señal abierta para todo el país. Mi Telefe ofrecerá la cobertura online en computadoras, celulares y Smart TV.

El encuentro se disputa este miércoles 15 de julio en Atlanta.

El inicio está previsto para las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) .

. El ganador avanzará a la final contra España.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de llevar a los hogares argentinos la semifinal entre Argentina e Inglaterra. La transmisión podrá seguirse gratuitamente mediante televisión abierta y a través de los operadores que incluyen la señal dentro de su programación nacional.

La cobertura incluirá programas especiales antes del inicio del encuentro, relatos en directo desde Atlanta y el análisis posterior de una semifinal que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse mediante TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe tiene una red de canales propios y afiliados que permiten que su programación llegue a casi todo el país. Estos son los principales canales por provincia y ciudad:

Canales de Telefe por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal Canal abierto Buenos Aires (AMBA) Buenos Aires Telefe Canal 11 Córdoba Córdoba Capital Telefe Córdoba Canal 8 Santa Fe Rosario Telefe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Telefe Santa Fe Canal 13 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Bahía Blanca El Nueve TV (Canal 9) Mendoza Mendoza Canal 9 Televida Tucumán San Miguel de Tucumán El Ocho TV (Canal 8) Salta Salta El Once TV (Canal 11) Neuquén Neuquén Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Corrientes Corrientes 13 Max Misiones Posadas Canal 2 San Juan San Juan Canal 8 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 San Luis San Luis San Luis+ (Canal 13) Córdoba Río Cuarto Canal 13 Río Cuarto

¿Dónde ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir la semifinal desde internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible para distintos dispositivos compatibles:

Dispositivos compatibles con Mi Telefe

Teléfonos Android

iPhone y iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast

Dispositivos de transmisión compatibles

Para acceder únicamente será necesario ingresar al sitio web o aplicación oficial de Mi Telefe y contar con conexión estable a internet.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

Sí. Telefe posee derechos de transmisión para emitir partidos de la selección argentina durante la Copa Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos dentro de su programación pueden seguirse sin costo mediante la señal abierta y a través de las plataformas digitales autorizadas.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Semifinales Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Hora 16:00 (Argentina) TV abierta Telefe y TV Pública TV paga TyC Sports y DIRECTV Sports Streaming Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Argentina vs. Inglaterra en Argentina?

El partido será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?

Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas distribuidas en distintas provincias del país.

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra online?

La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?

Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. El capitán argentino forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar la semifinal frente a Inglaterra.

¿Qué selección enfrentará a España en la final?

El ganador del partido entre Argentina e Inglaterra avanzará a la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Análisis de Noé Yactayo

“Hay partidos que se explican por la táctica y otros que se explican por el contexto. Esta semifinal pertenece a la segunda categoría. Argentina e Inglaterra llegan a Atlanta con trayectorias distintas, pero conscientes de que están a noventa minutos —o quizá más— de disputar una final del mundo.

La sensación que transmite Argentina es la de un equipo que ha aprendido a convivir con la dificultad. Ninguna de sus eliminatorias fue sencilla. Tuvo que remontar momentos incómodos, jugar prórrogas y administrar escenarios de máxima presión. Sin embargo, nunca perdió la capacidad de competir. Ese rasgo suele convertirse en un activo valioso cuando el torneo entra en su etapa decisiva.

Inglaterra presenta amenazas diferentes a las que enfrentó la Albiceleste hasta ahora. Tiene más velocidad para atacar espacios, más presencia física y una generación que ya no parece intimidarse ante las grandes citas. Bellingham se ha convertido en el símbolo de esa evolución, mientras que Kane sigue aportando experiencia y eficacia en los metros finales.

Las semifinales rara vez se resuelven por volumen de juego. Con frecuencia terminan inclinándose por una acción puntual, una decisión acertada o una aparición individual. Por eso resulta difícil imaginar un favorito claro. Lo que sí parece evidente es que Atlanta recibirá uno de los partidos más atractivos de todo el Mundial 2026, con dos selecciones que han demostrado tener argumentos suficientes para llegar hasta el último fin de semana del torneo.”

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)