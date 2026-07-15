ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- TV Pública transmitirá EN VIVO el partido de Argentina vs. Inglaterra hoy miércoles 15 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por Gemini.
ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- TV Pública transmitirá EN VIVO el partido de Argentina vs. Inglaterra hoy miércoles 15 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

Argentina de Messi tiene una cita con la historia. La Albiceleste enfrentará hoy miércoles 15 de julio a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta), Georgia, Estados Unidos, a las 16:00 horas (Buenos Aires). Una cita complicada, pero no imposible. Porque este grupo nos demostró que siempre van a dejar todo en la cancha para defender los colores.

¿Quieres ver el partido de la Albiceleste desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores. Si prefieres seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online, debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

  • Cont.ar
  • DGO
  • Flow
  • Telecentro Play
  • mitelefe
  • TyC Sports Play
  • Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- TV Pública te llevará EN VIVO el partido de Argentina vs. Inglaterra hoy miércoles 15 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Foto X de la selección argentina.
ATLANTA, GEORGIA, (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- TV Pública te llevará EN VIVO el partido de Argentina vs. Inglaterra hoy miércoles 15 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Foto X de la selección argentina.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

  • Canal 7 de VHF
  • Canal 7 HD de Movistar TV
  • Canal 8 HD de Telecentro
  • Canal 12 SD de Antina
  • Canal 11 SD de Claro TV
  • Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
  • Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
  • Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
  • Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
  • Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Inglaterra?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

  • Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.
  • Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.
  • Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
  • Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
  • Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina contra Inglaterra.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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