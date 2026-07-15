Piero Hatto
mailPiero Hatto

Es momento de conocer al segundo finalista del Mundial 2026. Este miércoles 15 de julio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Inglaterra EN VIVO, a través de TyC Sports y TyC Sports Play, encuentro que iniciará a partir de las 16:00 horas Buenos Aires. Lionel Messi puede alcanzar su tercera final del mundo y sueña con lograr el bicampeonato, pero en frente tendrá a Jude Bellingham, Harry Kane y compañía, que van por su segunda final del mundo en su historia.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

OperadorCanal
Flow22 SD y 101 HD
DirecTV629 SD y 1629 HD
Telecentro106 SD y 1016 HD

Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra hoy?

Argentina vs. Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos por la semifinal del Mundial 2026.

Argentina vs. Inglaterra: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Inglaterra
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaSemifinal
FechaMiércoles 15 de julio de 2026
Hora16:00 (Argentina)
TVTyC Sports, TV Pública y Telefe
StreamingTyC Sports Play y DGO
EstadioMercedes Benz Stadium
CiudadAtlanta, Georgia
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Inglaterra por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
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