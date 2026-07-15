Es momento de conocer al segundo finalista del Mundial 2026. Este miércoles 15 de julio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Inglaterra EN VIVO, a través de TyC Sports y TyC Sports Play, encuentro que iniciará a partir de las 16:00 horas Buenos Aires. Lionel Messi puede alcanzar su tercera final del mundo y sueña con lograr el bicampeonato, pero en frente tendrá a Jude Bellingham, Harry Kane y compañía, que van por su segunda final del mundo en su historia.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.
|Operador
|Canal
|Flow
|22 SD y 101 HD
|DirecTV
|629 SD y 1629 HD
|Telecentro
|106 SD y 1016 HD
Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.
¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.
¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra hoy?
Argentina vs. Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos por la semifinal del Mundial 2026.
Argentina vs. Inglaterra: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Inglaterra
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Semifinal
|Fecha
|Miércoles 15 de julio de 2026
|Hora
|16:00 (Argentina)
|TV
|TyC Sports, TV Pública y Telefe
|Streaming
|TyC Sports Play y DGO
|Estadio
|Mercedes Benz Stadium
|Ciudad
|Atlanta, Georgia