México busca su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez en uno de los partidos con mayor carga histórica de la Concacaf. La Selección Mexicana enfrenta a Estados Unidos este sábado 3 de octubre, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, durante la Fecha FIFA , en un duelo que pondrá a prueba el avance del Tricolor frente a su rival directo en la región. Para todo el público mexicano, podrá seguir la cobertura del Tri EN VIVO y EN DIRECTO por TV Azteca 7 en señal abierta, además de las alternativas de streaming online disponibles para el público en México.

El México vs. Estados Unidos será el tercer compromiso de preparación del representativo nacional en esta ventana internacional y llega en un momento clave para el proyecto de Márquez: más allá del resultado, el clásico de Norteamérica permitirá medir la respuesta del equipo, la consolidación de su idea futbolística y el nivel competitivo rumbo a los próximos retos internacionales.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, el amistoso México vs. Estados Unidos por TV abierta y Streaming Online?

México vs. Estados Unidos se juega este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. TV Azteca confirmó la emisión en vivo y gratis por Azteca 7, con inicio de cobertura a las 7:50 p.m. del centro de México; el silbatazo está previsto para las 8:00 p.m.

Región / zona horaria Estados y ciudades de referencia Hora de transmisión en Azteca 7 Inicio estimado del partido Sureste Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel 8:50 p.m. 9:00 p.m. Centro CDMX, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, León, Querétaro, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, entre otros 7:50 p.m. 8:00 p.m. Pacífico Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit —excepto Bahía de Banderas—; La Paz, Culiacán, Mazatlán, Hermosillo y Tepic 6:50 p.m. 7:00 p.m. Noroeste Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito 6:50 p.m. 7:00 p.m. Frontera norte con horario estacional Municipios fronterizos señalados por ley en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua 7:50 p.m. 8:00 p.m.

TV abierta: Azteca 7 transmitirá el encuentro en vivo y sin costo, por lo que basta sintonizar el canal 7 en señal abierta o mediante el proveedor de televisión que incluya esa señal.

Azteca 7 transmitirá el encuentro en vivo y sin costo, por lo que basta sintonizar el canal 7 en señal abierta o mediante el proveedor de televisión que incluya esa señal. Streaming gratuito de TV Azteca: la señal también estará disponible en el sitio oficial de Azteca 7/TV Azteca, utilizable desde computadora, celular o tablet.

la señal también estará disponible en el sitio oficial de Azteca 7/TV Azteca, utilizable desde computadora, celular o tablet. Alternativas de transmisión: el partido también figura en la oferta de Canal 5, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube. La disponibilidad, precio y condiciones de acceso pueden variar según la plataforma.

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos por fecha FIFA?

México y Estados Unidos volverán a medir fuerzas este sábado 3 de octubre en una nueva edición del Clásico de Concacaf, el partido que concentra mayor atención dentro de la jornada internacional. El duelo arrancará a las 20:00 horas del Centro de México, equivalente a las 22:00 horas ET y 19:00 horas PT en Estados Unidos, en pleno horario estelar de la televisión. Por rivalidad, audiencia y repercusión regional, el México vs. Estados Unidos se perfila como uno de los encuentros más seguidos del fin de semana.

Fecha, hora, TV abierta y dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Sede State Farm Stadium, Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora base 8:00 p.m. del centro de México Señal recomendada Azteca 7 Previa en Azteca 7 Desde las 7:50 p.m. del centro de México Contexto Tercer partido de México en la actual Fecha FIFA

El duelo representa una prueba de máxima exigencia para México ante su rival regional. La emisión de Azteca 7 contará con su equipo habitual de narración y análisis, incluyendo a Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Carlos Warrior, de acuerdo con la información publicada por la televisora.