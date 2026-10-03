TV Azteca 7 transmite el partido fecha FIFA entre México vs. Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO el sábado 3 de octubre desde el State Farm Stadium de Arizona. (Foto: Composición Depor)
TV Azteca 7 transmite el partido fecha FIFA entre México vs. Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO el sábado 3 de octubre desde el State Farm Stadium de Arizona. (Foto: Composición Depor)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

México busca su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez en uno de los partidos con mayor carga histórica de la Concacaf. La Selección Mexicana enfrenta a Estados Unidos este sábado 3 de octubre, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, durante la Fecha FIFA, en un duelo que pondrá a prueba el avance del Tricolor frente a su rival directo en la región. Para todo el público mexicano, podrá seguir la cobertura del Tri EN VIVO y EN DIRECTO por TV Azteca 7 en señal abierta, además de las alternativas de streaming online disponibles para el público en México.

El México vs. Estados Unidos será el tercer compromiso de preparación del representativo nacional en esta ventana internacional y llega en un momento clave para el proyecto de Márquez: más allá del resultado, el clásico de Norteamérica permitirá medir la respuesta del equipo, la consolidación de su idea futbolística y el nivel competitivo rumbo a los próximos retos internacionales.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, el amistoso México vs. Estados Unidos por TV abierta y Streaming Online?

México vs. Estados Unidos se juega este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. TV Azteca confirmó la emisión en vivo y gratis por Azteca 7, con inicio de cobertura a las 7:50 p.m. del centro de México; el silbatazo está previsto para las 8:00 p.m.

Región / zona horariaEstados y ciudades de referenciaHora de transmisión en Azteca 7Inicio estimado del partido
SuresteQuintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel8:50 p.m.9:00 p.m.
CentroCDMX, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, León, Querétaro, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, entre otros7:50 p.m.8:00 p.m.
PacíficoBaja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit —excepto Bahía de Banderas—; La Paz, Culiacán, Mazatlán, Hermosillo y Tepic6:50 p.m.7:00 p.m.
NoroesteBaja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito6:50 p.m.7:00 p.m.
Frontera norte con horario estacionalMunicipios fronterizos señalados por ley en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua7:50 p.m.8:00 p.m.
  • TV abierta: Azteca 7 transmitirá el encuentro en vivo y sin costo, por lo que basta sintonizar el canal 7 en señal abierta o mediante el proveedor de televisión que incluya esa señal.
  • Streaming gratuito de TV Azteca: la señal también estará disponible en el sitio oficial de Azteca 7/TV Azteca, utilizable desde computadora, celular o tablet.
  • Alternativas de transmisión: el partido también figura en la oferta de Canal 5, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube. La disponibilidad, precio y condiciones de acceso pueden variar según la plataforma.

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos por fecha FIFA?

México y Estados Unidos volverán a medir fuerzas este sábado 3 de octubre en una nueva edición del Clásico de Concacaf, el partido que concentra mayor atención dentro de la jornada internacional. El duelo arrancará a las 20:00 horas del Centro de México, equivalente a las 22:00 horas ET y 19:00 horas PT en Estados Unidos, en pleno horario estelar de la televisión. Por rivalidad, audiencia y repercusión regional, el México vs. Estados Unidos se perfila como uno de los encuentros más seguidos del fin de semana.

Fecha, hora, TV abierta y dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE

DatoInformación
PartidoEstados Unidos vs. México
FechaSábado 3 de octubre de 2026
SedeState Farm Stadium, Glendale, Arizona, Estados Unidos
Hora base8:00 p.m. del centro de México
Señal recomendadaAzteca 7
Previa en Azteca 7Desde las 7:50 p.m. del centro de México
ContextoTercer partido de México en la actual Fecha FIFA

El duelo representa una prueba de máxima exigencia para México ante su rival regional. La emisión de Azteca 7 contará con su equipo habitual de narración y análisis, incluyendo a Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Carlos Warrior, de acuerdo con la información publicada por la televisora.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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