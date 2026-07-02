En la fase decisiva del Mundial 2026, uno de los países anfitriones vuelve a estar bajo los focos: Estados Unidos se juega el pase a Octavos frente a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, en un duelo clave para su proyecto mundialista. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde México? La transmisión estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 en señal abierta. Además, TUDN ofrecerá cobertura completa en televisión de paga, mientras que ViX y TUDN permitirán seguir el partido desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles.
TL;DR del Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026
- 📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS
- 📺 TUDN EN VIVO
- 💻 Streaming: ViX y TUDN
- 🕐 Hora: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT / 18:00 horas CDMX
- 🏟️ Estadio: Estadio Bahía de San Francisco
- 🌎 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?
Canal 5 será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina para todo México. Los usuarios podrán acceder a la cobertura tanto por televisión abierta como a través de diversos sistemas de televisión de paga.
Canales de Canal 5 en México
- Dish: Canales 105 SD y 605 HD
- SKY: Canales 105 SD y 1105 HD
- Megacable: Canales 205 SD y 1205 HD
- Izzi: Canales 105 SD y 805 HD
- Total Play: Canales 5 SD y 105 HD
¿Cómo ver Canal 5 en ViX y TUDN?
Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante ViX y TUDN. Ambas plataformas ofrecen acceso a la cobertura desde distintos dispositivos conectados, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y televisores compatibles.
Compatible con:
- PC
- Celulares Android y iPhone
- Tablets
- Smart TV
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN contará con una programación especial alrededor del encuentro, incluyendo la previa, análisis de los protagonistas, comentarios en directo y la cobertura posterior al partido desde Miami.
Canales de TUDN en México
- Total Play: Canal 503
- SKY: Canales 547 y 1547
- Izzi: Canales 501 y 890
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos?
Quienes se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la transmisión mediante TUDN USA a través de los principales operadores de televisión de paga.
Canales de TUDN USA
- Dish Latino: Canal 856
- Spectrum: Canal 444
- DIRECTV: Canal 464
Horarios, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Miércoles 1 de julio de 2026
|Hora en México
|18:00 horas
|TV
|Canal 5 y TUDN
|Streaming
|ViX y TUDN
|Estadio
|Estadio Bahía de San Francisco
|Ciudad
|Santa Clara, San Francisco, California
Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina nunca se han enfrentado en la máxima justa de selecciones, aunque sí disputaron un amistoso en 2021 que ganó el cuadro de las Barras y las Estrellas por 1-0 gracias a un tanto de Cole Bassett.