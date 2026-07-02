En la fase decisiva del Mundial 2026, uno de los países anfitriones vuelve a estar bajo los focos: Estados Unidos se juega el pase a Octavos frente a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, en un duelo clave para su proyecto mundialista. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde México? La transmisión estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 en señal abierta. Además, TUDN ofrecerá cobertura completa en televisión de paga, mientras que ViX y TUDN permitirán seguir el partido desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles.

TL;DR del Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT / 18:00 horas CDMX

🏟️ Estadio: Estadio Bahía de San Francisco

🌎 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

Canal 5 será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina para todo México. Los usuarios podrán acceder a la cobertura tanto por televisión abierta como a través de diversos sistemas de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

Dish : Canales 105 SD y 605 HD

: Canales 105 SD y 605 HD SKY : Canales 105 SD y 1105 HD

: Canales 105 SD y 1105 HD Megacable : Canales 205 SD y 1205 HD

: Canales 205 SD y 1205 HD Izzi : Canales 105 SD y 805 HD

: Canales 105 SD y 805 HD Total Play: Canales 5 SD y 105 HD

¿Cómo ver Canal 5 en ViX y TUDN?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante ViX y TUDN. Ambas plataformas ofrecen acceso a la cobertura desde distintos dispositivos conectados, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y televisores compatibles.

Compatible con:

PC

Celulares Android y iPhone

Tablets

Smart TV

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN contará con una programación especial alrededor del encuentro, incluyendo la previa, análisis de los protagonistas, comentarios en directo y la cobertura posterior al partido desde Miami.

Canales de TUDN en México

Total Play: Canal 503

SKY: Canales 547 y 1547

Izzi: Canales 501 y 890

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos?

Quienes se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la transmisión mediante TUDN USA a través de los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Dish Latino: Canal 856

Spectrum: Canal 444

DIRECTV: Canal 464

Horarios, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fecha Miércoles 1 de julio de 2026 Hora en México 18:00 horas TV Canal 5 y TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Estadio Bahía de San Francisco Ciudad Santa Clara, San Francisco, California

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina nunca se han enfrentado en la máxima justa de selecciones, aunque sí disputaron un amistoso en 2021 que ganó el cuadro de las Barras y las Estrellas por 1-0 gracias a un tanto de Cole Bassett.

Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, FOX Sports, FS1, Canal FOX One, fuboTV, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE U.S. SOCCER MEN'S NATIONAL TEAM EN X DE @USMNT)