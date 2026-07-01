La Selección de Estados Unidos se medirá a Bosnia y Herzegovina en un partido determinante de la fase de grupos del Mundial 2026, pactado para este miércoles 1 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de la Bahía de San Francisco . Si quieres ver el juego en vivo desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet en México, la transmisión oficial estará disponible EN DIRECTO y DE MANERA GRATUITA a través de Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta. Asimismo, podrás seguir todas las acciones vía streaming en el portal web y la app oficial de TV Azteca Deportes.

TV Azteca (Canal 7) transmite el partido de 16vos de final entre Estados Unidos vs. y Bosnia y Herzegovina EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 1 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.

Canales de Azteca 7 en México

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.

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Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial 2026

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Miércoles 1 de julio de 2026 Partido: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16vos de final

Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16vos de final TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Azteca Siete (Canal 7) Streaming: TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes Horario: 18 horas del Centro de México (20:00 horas ET / 17:00 p.m. PT)

18 horas del Centro de México (20:00 horas ET / 17:00 p.m. PT) Estadio: Estadio de la Bahía de Santa Clara

Estadio de la Bahía de Santa Clara Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos