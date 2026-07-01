Continúa el desarrollo de los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno del anfitrión. Desde el Levi’s Stadium de San Francisco, mira el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, este miércoles 01 de julio, a partir de las 7:00 p.m. Perú y Colombia o 9:00 p.m. Argentina, encuentro que será transmitido por DIRECTV vía DSports y DGo. Los locales, ante su gente, buscarán seguir a paso firme en el torneo y recuperarse de la última derrota sufrida ante Turquía.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO por Internet para Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?
El partido de 16avos de final del Mundial FIFA 2026 podrá verse EN VIVO a través de DIRECTV Sports en Sudamérica y también online mediante DGO desde cualquier dispositivo compatible con internet.
La transmisión estará disponible para usuarios con servicio activo de DIRECTV y para suscriptores de DGO, plataforma que permite acceder a canales deportivos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y cobertura completa del Mundial 2026.
Para ver el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO online mediante DGO debes:
- Ingresar a la aplicación DGO desde celular, Smart TV o computadora.
- Iniciar sesión con tu cuenta activa.
- Acceder al canal DIRECTV Sports o al evento destacado del Mundial 2026.
Además, la plataforma será compatible con:
- Android
- iPhone y iPad
- Smart TV
- Roku
- Fire TV
- Apple TV
- Chromecast
- Navegadores web
¿En qué países DIRECTV transmitirá el Mundial 2026?
DIRECTV Sports tendrá cobertura del Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica mediante televisión satelital y streaming por DGO.
Estos son algunos de los países donde podrá verse el Brasil vs. Marruecos por DIRECTV:
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
En varios de estos territorios, DIRECTV compartirá derechos de transmisión con canales locales de señal abierta y otras plataformas deportivas oficiales.
Precios de DGO y DIRECTV Sports en Sudamérica
Los precios de suscripción para acceder a DGO y DIRECTV Sports pueden variar según el país y el tipo de plan contratado. Actualmente, estos son algunos de los valores aproximados en Sudamérica:
Perú
- DGO Básico: desde US$14.99 mensuales
Argentina
- DGO Full: desde US$16.99 mensuales
Chile
- DGO: desde US$15.99 mensuales
Colombia
- DGO: desde US$13.99 mensuales
Ecuador
- DGO: desde US$14.99 mensuales
Los planes incluyen acceso a canales deportivos, películas, series y transmisiones EN VIVO del Mundial FIFA 2026 mediante internet.
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Miércoles 01 de julio de 2026
- Lugar: Levi’s Stadium de San Francisco, California (Estados Unidos)
- Horario: 7:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DirecTV
- Streaming: DGo