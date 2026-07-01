Señal de DIRECTV para ver la transmisión de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de DIRECTV para ver la transmisión de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Continúa el desarrollo de los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno del anfitrión. Desde el Levi’s Stadium de San Francisco, mira el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, este miércoles 01 de julio, a partir de las 7:00 p.m. Perú y Colombia o 9:00 p.m. Argentina, encuentro que será transmitido por DIRECTV vía DSports y DGo. Los locales, ante su gente, buscarán seguir a paso firme en el torneo y recuperarse de la última derrota sufrida ante Turquía.

Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO por Internet para Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?

El partido de 16avos de final del Mundial FIFA 2026 podrá verse EN VIVO a través de DIRECTV Sports en Sudamérica y también online mediante desde cualquier dispositivo compatible con internet.

La transmisión estará disponible para usuarios con servicio activo de DIRECTV y para suscriptores de DGO, plataforma que permite acceder a canales deportivos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y cobertura completa del Mundial 2026.

Para ver el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO online mediante DGO debes:

  • Ingresar a la aplicación DGO desde celular, Smart TV o computadora.
  • Iniciar sesión con tu cuenta activa.
  • Acceder al canal DIRECTV Sports o al evento destacado del Mundial 2026.

Además, la plataforma será compatible con:

  • Android
  • iPhone y iPad
  • Smart TV
  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Navegadores web

¿En qué países DIRECTV transmitirá el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá cobertura del Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica mediante televisión satelital y streaming por DGO.

Estos son algunos de los países donde podrá verse el Brasil vs. Marruecos por DIRECTV:

  • Argentina
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Perú
  • Uruguay
  • Venezuela

En varios de estos territorios, DIRECTV compartirá derechos de transmisión con canales locales de señal abierta y otras plataformas deportivas oficiales.

Precios de DGO y DIRECTV Sports en Sudamérica

Los precios de suscripción para acceder a DGO y DIRECTV Sports pueden variar según el país y el tipo de plan contratado. Actualmente, estos son algunos de los valores aproximados en Sudamérica:

Perú

  • DGO Básico: desde US$14.99 mensuales

Argentina

  • DGO Full: desde US$16.99 mensuales

Chile

  • DGO: desde US$15.99 mensuales

Colombia

  • DGO: desde US$13.99 mensuales

Ecuador

  • DGO: desde US$14.99 mensuales

Los planes incluyen acceso a canales deportivos, películas, series y transmisiones EN VIVO del Mundial FIFA 2026 mediante internet.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Miércoles 01 de julio de 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium de San Francisco, California (Estados Unidos)
  • Horario: 7:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DirecTV
  • Streaming: DGo
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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