Sigue la señal de TUDN y Canal 5 para ver el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO y EN DIRECTO por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Sigue la señal de TUDN y Canal 5 para ver el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO y EN DIRECTO por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

En la fase decisiva del Mundial 2026, uno de los países anfitriones vuelve a estar bajo los focos: Estados Unidos se juega el pase a Octavos frente a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, en un duelo clave para su proyecto mundialista. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde México? La transmisión estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 en señal abierta. Además, TUDN ofrecerá cobertura completa en televisión de paga, mientras que ViX y TUDN permitirán seguir el partido desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles.

TL;DR del Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

  • 📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS
  • 📺 TUDN EN VIVO
  • 💻 Streaming: ViX y TUDN
  • 🕐 Hora: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT / 18:00 horas CDMX
  • 🏟️ Estadio: Estadio Bahía de San Francisco
  • 🌎 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

Canal 5 será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina para todo México. Los usuarios podrán acceder a la cobertura tanto por televisión abierta como a través de diversos sistemas de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

  • Dish: Canales 105 SD y 605 HD
  • SKY: Canales 105 SD y 1105 HD
  • Megacable: Canales 205 SD y 1205 HD
  • Izzi: Canales 105 SD y 805 HD
  • Total Play: Canales 5 SD y 105 HD

¿Cómo ver Canal 5 en ViX y TUDN?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante ViX y TUDN. Ambas plataformas ofrecen acceso a la cobertura desde distintos dispositivos conectados, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y televisores compatibles.

Compatible con:

  • PC
  • Celulares Android y iPhone
  • Tablets
  • Smart TV

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN contará con una programación especial alrededor del encuentro, incluyendo la previa, análisis de los protagonistas, comentarios en directo y la cobertura posterior al partido desde Miami.

Canales de TUDN en México

  • Total Play: Canal 503
  • SKY: Canales 547 y 1547
  • Izzi: Canales 501 y 890

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos?

Quienes se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la transmisión mediante TUDN USA a través de los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

  • Dish Latino: Canal 856
  • Spectrum: Canal 444
  • DIRECTV: Canal 464

Horarios, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
PartidoEstados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
FechaMiércoles 1 de julio de 2026
Hora en México18:00 horas
TVCanal 5 y TUDN
StreamingViX y TUDN
EstadioEstadio Bahía de San Francisco
CiudadSanta Clara, San Francisco, California

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina nunca se han enfrentado en la máxima justa de selecciones, aunque sí disputaron un amistoso en 2021 que ganó el cuadro de las Barras y las Estrellas por 1-0 gracias a un tanto de Cole Bassett.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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