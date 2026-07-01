En la fase decisiva del Mundial 2026, uno de los países anfitriones vuelve a estar bajo los focos: Estados Unidos se juega el pase a Octavos frente a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, en un duelo clave para su proyecto mundialista. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde México? La transmisión estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 en señal abierta. Además, TUDN ofrecerá cobertura completa en televisión de paga, mientras que ViX y TUDN permitirán seguir el partido desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles.

TL;DR del Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT / 18:00 horas CDMX

🏟️ Estadio: Estadio Bahía de San Francisco

🌎 16vos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

Canal 5 será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina para todo México. Los usuarios podrán acceder a la cobertura tanto por televisión abierta como a través de diversos sistemas de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

Dish : Canales 105 SD y 605 HD

: Canales 105 SD y 605 HD SKY : Canales 105 SD y 1105 HD

: Canales 105 SD y 1105 HD Megacable : Canales 205 SD y 1205 HD

: Canales 205 SD y 1205 HD Izzi : Canales 105 SD y 805 HD

: Canales 105 SD y 805 HD Total Play: Canales 5 SD y 105 HD

¿Cómo ver Canal 5 en ViX y TUDN?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante ViX y TUDN. Ambas plataformas ofrecen acceso a la cobertura desde distintos dispositivos conectados, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y televisores compatibles.

Compatible con:

PC

Celulares Android y iPhone

Tablets

Smart TV

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN contará con una programación especial alrededor del encuentro, incluyendo la previa, análisis de los protagonistas, comentarios en directo y la cobertura posterior al partido desde Miami.

Canales de TUDN en México

Total Play: Canal 503

SKY: Canales 547 y 1547

Izzi: Canales 501 y 890

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos?

Quienes se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la transmisión mediante TUDN USA a través de los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Dish Latino: Canal 856

Spectrum: Canal 444

DIRECTV: Canal 464

Horarios, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fecha Miércoles 1 de julio de 2026 Hora en México 18:00 horas TV Canal 5 y TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Estadio Bahía de San Francisco Ciudad Santa Clara, San Francisco, California

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina nunca se han enfrentado en la máxima justa de selecciones, aunque sí disputaron un amistoso en 2021 que ganó el cuadro de las Barras y las Estrellas por 1-0 gracias a un tanto de Cole Bassett.