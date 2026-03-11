¡Llegó el día del choque de titanes en la UEFA Champions League! Este miércoles 11 de marzo en punto de las 3pm ET / 21:00 horario peninsular , el mundo se detiene para ver el Real Madrid vs. Manchester City en vivo desde el mítico Santiago Bernabéu. Para los fanáticos del fútbol en Estados Unidos, la cita es obligatoria a través de la señal de TUDN, donde podrás vivir la pasión del fútbol en español con la mejor narración. Si prefieres el streaming, ViX Plus es tu mejor aliado para no perderte ni un segundo de esta ida de octavos de final. Aquí te cuento cómo ver Real Madrid-Manchester City vía TUDN USA desde la comodidad de tu hogar .

El conjunto merengue, ahora bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, busca su corona número 16 tras superar un camino lleno de obstáculos esta temporada. El Madrid llega con la moral en alto después de eliminar al Benfica en los playoffs y de una victoria agónica en La Liga con gol de Federico Valverde. Aunque terminaron un punto detrás del City en la fase de liga, la mística blanca en el Bernabéu siempre juega un papel decisivo. Con 23 temporadas consecutivas llegando a esta instancia, el “Rey de Europa” promete dar un espectáculo inolvidable ante su fiel afición.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola aterriza en España con la confianza de haber ganado 2-1 en este mismo escenario durante la fase previa. El técnico español igualará hoy el récord histórico de Sir Alex Ferguson con 190 partidos dirigidos en Champions, un hito que añade más fuego a este encuentro. Los ingleses aseguraron su pase directo a octavos y vienen de mostrar su poderío al vencer al Newcastle en la FA Cup. Aunque su paso por la Premier League ha sido irregular recientemente, el City sabe que un buen resultado en Madrid es clave para cerrar la serie.

Este enfrentamiento marca la decimosexta vez que estos colosos se ven las caras, una rivalidad que ya es un clásico moderno del fútbol mundial. El Real Madrid intentará romper su mala racha reciente ante equipos ingleses, mientras que el City busca repetir la dosis de diciembre con Erling Haaland como principal amenaza. La clave estará en la solidez defensiva de los blancos y la efectividad del ataque comandado por la velocidad de sus extremos. No hay margen de error en esta eliminatoria que muchos consideran una final adelantada por la calidad técnica y táctica que ambos planteles derrochan.

¡Final adelantada! Mira cómo ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO GRATIS por la Champions League 2026. Consulta horarios, formaciones y canales de TV online para este partidazo en el Bernabéu. | Crédito: uefa.com / Composición Mix

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Real Madrid — Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, Real Madrid — Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026 en los EE.UU.?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Real Madrid — Manchester City por amistoso internacional 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

El partido Real Madrid vs. Manchester City promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Real Madrid — Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026 en EE.UU.?

Si deseas ver el contenido de TUDN (Canal 5) desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existe tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

Planes de VIX Premium en Estados Unidos Precio Descripción (Características) ViX Premium mensual con anuncios $4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios $6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios $34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios $49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

Horarios, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — Manchester City por la Champions League 2026

Partido : Real Madrid — Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026

: Real Madrid — Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 Fecha : Miércoles, 11 de marzo de 2026

: Miércoles, 11 de marzo de 2026 Horario : 14:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : TUDN (Cable y streaming)

: TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Santiago Bernabéu (España)