Partido con aroma a clásico moderno en la UEFA Champions League 2026. Este miércoles 11 de marzo, mira el partido de Real Madrid vs. Manchester City, por octavos de final ida del torneo. La retransmisión desde España será a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en streaming, a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular. Aquí te dejo con más detalles para que puedas ver el encuentro.

¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming).

MADRID (ESPAÑA), 11/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y Manchester City este miércoles 11 de marzo por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el estadio Santiago Bernabéu. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League?

En España, el partido Real Madrid vs. Manchester City se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid vs. Manchester City por streaming online?

El partido Real Madrid vs. Manchester City se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España

Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus