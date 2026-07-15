El Mundial 2026 ya tiene a España instalada en la final. El segundo boleto se definirá este miércoles 15 de julio en Atlanta, donde Argentina e Inglaterra protagonizarán una semifinal que reúne historia, figuras de talla mundial y la posibilidad de disputar el partido más importante del torneo.

Lionel Messi se preparaba para una nueva noche decisiva con la selección argentina después de liderar el camino de la Albiceleste hasta las semifinales. Del otro lado aparece una Inglaterra que ha crecido a medida que avanzó la competición y que encuentra en Jude Bellingham y Harry Kane a sus principales argumentos para regresar a una final mundialista.

La expectativa es especialmente alta entre la comunidad hispana de Estados Unidos, que tendrá la oportunidad de seguir el encuentro completamente en español mediante la cobertura especial de Telemundo Deportes. Además de la transmisión televisiva, el partido también podrá verse online a través de Peacock y otras plataformas autorizadas.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes forma parte de la cobertura oficial en español del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y transmitirá la semifinal entre Inglaterra y Argentina para millones de aficionados hispanos en todo el país.

La señal estará disponible mediante televisión abierta en numerosos mercados estadounidenses, además de operadores de cable, satélite y servicios de televisión en streaming.

La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, reportes desde el Mercedes-Benz Stadium y la narración completa de uno de los partidos más importantes del campeonato.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Argentina EN VIVO por Peacock?

Los aficionados que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Además de la transmisión en vivo de la semifinal, Peacock ofrece acceso a repeticiones, resúmenes, entrevistas, programas especiales y contenido exclusivo relacionado con la Copa del Mundo.

Opciones para ver Inglaterra vs. Argentina online

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¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Deportes y Peacock?

La cobertura del Mundial FIFA 2026 puede seguirse desde una amplia variedad de dispositivos conectados a internet.

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¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Inglaterra vs. Argentina en Estados Unidos?

Los espectadores pueden acceder a la señal de Telemundo a través de televisión abierta o mediante los principales operadores de cable y satélite del país.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

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Telemundo en Atlanta, Georgia

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Canal 835 de Dish

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Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

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Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

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Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

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Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

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Canales 16 y 1007 de Optimum

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Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina en Estados Unidos?

Zona horaria Hora Eastern Time (ET) 3:00 p.m. Central Time (CT) 2:00 p.m. Mountain Time (MT) 1:00 p.m. Pacific Time (PT) 12:00 p.m. Alaska Time (AKDT) 11:00 a.m. Hawaii Time (HST) 9:00 a.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026

Dato Información Partido Inglaterra vs. Argentina Competición Mundial FIFA 2026 Instancia Semifinales Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Hora (ET) 3:00 p.m. Hora (PT) 12:00 p.m. TV en español Telemundo Deportes Streaming Peacock y App Telemundo Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia

Análisis de Noé Yactayo

“Hay partidos que se convierten en acontecimientos globales incluso antes del pitazo inicial. Inglaterra y Argentina pertenecen a esa categoría. No solo por el peso de sus camisetas o por los antecedentes que comparten en la historia de los Mundiales, sino porque llegan a esta semifinal respaldadas por argumentos futbolísticos suficientes para imaginarse levantando el trofeo.

Argentina ha construido su recorrido desde la resiliencia. Tuvo que atravesar eliminatorias largas, superar momentos de incertidumbre y responder bajo presión. Esa capacidad para mantenerse firme cuando los partidos se complican ha sido una de las principales fortalezas del equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

Inglaterra ofrece una propuesta distinta. Tiene juventud, velocidad y una generación que parece haber dejado atrás los complejos históricos que acompañaron al fútbol inglés durante años. Bellingham simboliza esa transformación, mientras que Kane continúa siendo el punto de referencia ofensivo de un equipo cada vez más maduro competitivamente.

Desde la perspectiva de los aficionados hispanos en Estados Unidos, esta semifinal reúne prácticamente todos los ingredientes posibles: la presencia de Messi, una rivalidad histórica, una plaza en la final y dos selecciones acostumbradas a convivir con la exigencia. Es difícil pedir más a un partido de fútbol.

Cuando el nivel es tan parejo, las diferencias suelen aparecer en los detalles. Una acción aislada, una decisión acertada o una intervención individual pueden terminar definiendo quién viajará al MetLife Stadium para disputar el título mundial frente a España.”