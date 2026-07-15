Hoy martes 14 de julio se juega un clásico histórico. Argentina se medirá contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio de Atlanta), Estados Unidos. La Albiceleste buscará lograr el pase a la final (donde lo espera España) y luchar por su cuarta estrella. A pesar de no brillar en la fase eliminatoria, el conjunto sudamericano demostró que tiene amor propio para dar vuelta a la adversidad. Además, Lionel Messi está imparable de cara al gol y aparece cuando su equipo más lo necesita.
Inglaterra es un duro rival. Los Tres Leones tienen solidez en todas sus líneas y encontraron en la dupla Harry Kane y Jude Bellingham su principal carta para superar a sus rivales. El jugador del Real Madrid se hizo dueño del equipo. Conduce el balón y no tiene problemas en retroceder para ayudar en la defensa.
No te pierdas la transmisión del Inglaterra vs. Argentina EN VIVO a través de ESPN y Disney Plus Premium desde cualquier parte de Latinoamérica. El encuentro iniciará a las 2:00 p.m. Perú/Colombia o 4:00 p.m. en territorio argentino.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Inglaterra vs. Argentina para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la semifinal del Mundial 2026.
Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentin vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
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Horario, TV y dónde ver Inglaterra vs. Argentina EN VIVO por semifinal del Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026
- Horario: 2:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 4:00 p.m. Argentina
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Estadio Atlanta)
- Lugar: Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Atlanta.